رسالة من الخطيب لأعضاء الجمعية العمومية في الأهلي

وجه محمود الخطيب رئيس الأهلي رسالة إلى أعضاء الجمعية العمومية في النادي، ناشدهم خلالها بضرورة حضور الاجتماع الخاص للجمعية يوم الجمعة المقبل.

وذلك للتصويت على التعديلات الخاصة بلائحة النظام الأساسي بعد صدور قانون الرياضة رقم 171 لسنة 2025.

وأوضح الأهلي أن الخطيب أكد على ثقته الكبيرة في أعضاء الأهلي الذين لم يتأخروا يومًا عن تلبية نداء ناديهم، لاسيما وأن حضور هذه المرة يمثل أهمية كبرى للمشاركة في رسم مستقبل النادي واعتماد لائحته الخاصة، وأشار إلى أنه سوف يكون في مقدمة الحضور، خاصة وأن الأمر يتعلق بمستقبل النادي واستقراره والحفاظ على مسيرته.

وأعلن الأهلي أن هناك إشراف قضائي كامل بعد الاتفاق مع الجهة الإدارية المسؤولة، للإشراف على عملية التصويت بالكامل في الجمعية العمومية.

وكان محمود الخطيب أعلن نيته في عدم الترشح لدورة ثالثة في انتخابات الأهلي المقبلة.

ورفض مجلس إدارة الأهلي قرار محمود الخطيب رئيس النادي بالابتعاد عن النادي في الوقت الحالي أو لاحقا.

ويتولى الخطيب رئاسة النادي الأهلي منذ 2017، وقبلها تدرج "بيبو" في المناصب الإدارية في النادي بعد اعتزاله كرة القدم كعضو مجلس إدارة ثم أمين صندوق ثم نائب الرئيس.

وفاز فريق كرة القدم في عهده كرئيس بلقب الدوري 5 كرات وكأس مصر 3 مرات والسوبر المصري 6 مرات ودوري أبطال إفريقيا 4 مرات والسوبر الإفريقي مرتين وشارك في كأس العالم للأندية 5 مرات وفاز الفريق بالبرونزية في 3 منها.

وكلاعب شارك الخطيب مع الأهلي في كتابة تاريخ طويل من الألقاب ففاز بلقب الدوري المصري 10 مرات وكأس مصر 5 مرات ودوري أبطال إفريقيا مرتين وكأس الكؤوس الإفريقية 3 مرات.

ويعد الخطيب الهداف التاريخي للأهلي برصيد 157 هدفا في جميع المسابقات وهداف الأهلي التاريخي في الدوري بـ 107.

كما فاز بجائزة أفضل لاعب في قارة إفريقيا 1983.