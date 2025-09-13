انتهت الدوري - الزمالك (3)-(0) المصري.. الصدارة بيضاء

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الزمالك ضد المصري في الجولة السادسة من بطولة الدوري.

ويحتل المصري صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة، بينما يأتي الزمالك في الوصافة برصيد 10 نقاط.

ق 88: جووول عبد الله السعيد من نقطة الجزاء.

ق 87: ركلة جزاء للزمالك بعد العودة للفيديو.

ق 86: حكم المباراة يعود للفيديو لشك في ركلة جزاء لصالح عمرو ناصر لاعب الزمالك.

ق 80: دخول أحمد شريف وأحمد حمدي وخروج بيزيرا وناصر ماهر.

ق 75: رأسية خطيرة من عمرو ناصر أنقذها عصام ثروت.

ق 64: جووول عمر جابر بعد تسديدة بوجه الخارجي للقدم عقب تمريرة من جوان بيزيرا.

ق 62: خروج محمود حمادة وأحمد عامر ودخول عمر الساعي وبونور موجيشا.

ق 62: دخول عمرو ناصر وعبد الحميد معالي بدلا من آدم كايد وعدي الدباغ.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 37: منذر طمين يهدر

ق 30: جووول عدي الدباغ بعد ارتطام الكرة في القائم عقب تشتيت من محمد هاشم ثم ارتدادها إلى الدباغ الذي أحرز الهدف.

ق 23: بطاقة صفراء لبيزيرا بعد خطأ.

ق 19: مراوغة بيزيرا بشكل رائع ثم تسديدة تصدى لها عصام ثروت.

ق 18: محمود حمادة يسدد كرة من اللمسة الأولى خطيرة للغاية علت المرمى بعد رأسية من صلاح محسن.

ق 9: صلاح محسن يهدر انفرادا تاما بعد خروج محمد صبحي من اللعبة وقرر محسن عدم التسجيل ثم سقط أرضا.

ق 8: عدي الدباغ يهدر انفرادا تاما بعد تمريرة رائعة من ناصر ماهر.

ق 7: سلسلة مراوغات رائعة من جوان بيزيرا ثم عرضية وتشتيت من مدافع المصري تجاه ناصر ماهر الذي سدد خارج المرمى.

ق 1: تسديدة من عبد الرحيم دغموم لاعب المصري يتصدى لها محمد صبحي حارس مرمى الزمالك.

انطلاق المباراة

بداية المباراة بعد قليل