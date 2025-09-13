الحرس يعود لتحقيق الانتصارات ويكبد الجونة أول هزائمه

حقق حرس الحدود ثاني انتصاراته هذا الموسم بالفوز على الجونة بنتيجة 2-1 في الجولة السادسة من الدوري المصري.

سجل للجونة محمد حمدي زكي ومحمد النجيلي فيما سجل محمد النحاس هدف الجونة الوحيد.

الفوز رفع رصيد الحرس لـ 8 نقاط في المركز التاسع، فيما تكبد الجونة أول خسارة وتوقف رصيده عند 6 نقاط.

ولم يخسر الحرس من الجونة منذ 2019 إذ تعادلا بعد ذلك في لقاء ثم انتصر الحرس في آخر 3 مواجهات جمعت الفريقين بالدوري.

وصف المباراة

4 دقائق كانت كافية لتقدم حرس الحدود برأسية من محمد حمدي زكي بعد ركنية نفذها أحمد الشيخ.

وتألق الزنفلي في التصدي لفرصة أوجو صامويل من داخل منطقة الجزاء ومنعه من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 14.

وأجرى الحرس تغييرا مبكرا بمشاركة مؤمن عوض بدلا من محمود البدري في الدقيقة 20.

وأدرك محمد النحاس برأسية قوية التعادل في الدقيقة 36 بعد عرضية متقنة من الجهة اليمنى من عبد الجواد تعلب.

شوط أول انتهى بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني كرر الحرس تقدمه المبكر بهدف ثاني من محمد النجيلي بعد تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء بعد تمهيد بتمريرة أرضية من عمر فتحي في الدقيقة 47.

بدأ لاعبو الجونة تكرار المحاولات الهجومية لإعادة اللقاء لنقطة البداية مجددا، لكن دفاع الحرس كان في الموعد متكتلا للحفاظ على التقدم.

الدقائق الأخيرة مرت بضغط من الجونة لم ترتق لأن تسكن الشباك لتنتهي المباراة بفوز الحرس.

video:1