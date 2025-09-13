كأس إنتركونتيننتال – مدرب أوكلاند: أعلم صعوبة مواجهة بيراميدز في مصر

شدد بول بوسا المدير الفني لـ أوكلاند سيتي النيوزيلندي على صعوبة مباراة فريقه ضد بيراميدز في كأس إنتركونتيننتال.

ويلعب بيراميدز بطل إفريقيا ضد أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا في كأس إنتركونتيننتال غدا الأحد، في المباراة التي تقام على استاد الدفاع الجوي.

وقال بول بوسا في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "أعلم صعوبة مباراة بيراميدز خاصة أنه بطل إفريقيا وأتابعه عن قرب وأعلم مدى الجودة التي يتمتع بها هذا الفريق والإمكانيات الكبيرة لديه، وبالتالي المواجهة ستكون في غاية الصعوبة".

وأضاف "تابعت الفترة الأخيرة كاملة لبيراميدز سواء معسكر الإعداد القوي أو اللقاءات الأخيرة في الدوري المصري وأعلم عنه كل شيء، وهو فريق يحاول فرض نفسه في الملعب من خلال الاستحواذ الكامل على الكرة".

وأشار "أعلن أنبيراميدز سيلعب على السيطرة وفرض أسلوبه خاصة أن المباراة في مصر وعلينا الاعتماد على الدفاع القوي في مواجهته من أحل الخروج بنتيجة جيدة تؤهل فريقه إلى الدور الثاني".

وأتم تصريحاته "فريقي يمتلك خبرة كبيرة في مشاركات عديدة بكأس العالم للأندية والبطولات الكبرى وسنحاول الاستفادة من تلك الخبرات رغم قوة المنافس الممثل لقارة إفريقيا القوية والأكثر خبرة في مثل هذه المباريات".

ويلعب الفائز من هذه المباراة مع أهلي جدة في الدور المقبل من كأس إنتركونتيننتال في السعودية.

وأتم تصريحاته أن فريقه استعد جيدا لتلك المواجهة الصعبة من خلال معسكر لعدة أيام في أبوظبي، وأكثر ما يقلقه هو الإرهاق خاصة وأن بيراميدز يلعب على أرضه في حين استغرق أوكلاند قرابة 17 ساعة في رحلة طيران من أجل الوصول للإمارات ومنها إلى القاهرة.