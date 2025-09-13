في 90+7.. شباك الغزل تهتز لأول مرة في الموسم بتعادل قاتل ضد المقاولون العرب

السبت، 13 سبتمبر 2025 - 19:14

كتب : FilGoal

المقاولون العرب - غزل المحلة

اهتزت شباك غزل المحلة لأول مرة الموسم الحالي بتعادل قاتل أمام المقاولون العرب في الجولة السادسة من الدوري المصري في لقاء أقيم على استاد غزل المحلة.

تقدم للغزل أحمد شوشة فيما أدرك مصطفى جمال التعادل، وكلا الهدفين جاءا من ركلتي جزاء.

ولأول مرة تستقبل كتيبة علاء عبد العال هدفا بعد 5 مباريات خرج خلالها بشباك نظيفة قبل لقاء اليوم، إذ استقبل الهدف الأول في الموسم في الدقيقة 90+7.

هدف مصطفى جمال هو الأول للذئاب الجبل وكتيبة محمد مكي هذا الموسم.

التعادل ارتقى به الغزل للمركز السادس برصيد 8 نقاط فيما حقق المقاولون العرب ثالث نقاطه وظل في المركز الـ 19.

وصف المباراة

بادر محمد عنتر بتهديد مرمى المقاولون العرب بتسديدة مرت بجوار القائم في الدقيقة 12.

وفي الدقيقة 24 تصدى عامر عامر لتسديدة إسلام جابر، وواصل عامر عامر التألق في التصدي لتسديدة رائعة من عمر الوحش وحولها لركنية في الدقيقة 41.

تألق الحارسين حال دون استقبالهما أهدافا في الشوط الأول.

وفي الثاني تحصل كيبو سعيدي البديل على ركلة جزاء بعد تعرضه للعرقلة من محمود أبو السعود في الدقيقة 57.

وسجل أحمد شوشة هدف تقدم زعيم الفلاحين من علامة الجزاء معلنا تقدم الغزل بعد مرور ساعة على انطلاق اللقاء.

وفي الدقيقة 73 تألق عامر عامر في التصدي لركلة حرة مباشرة سددها إسلام جابر.

وكاد إسلام جابر أن يتعادل لذئاب الجبل من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 81 لكنها مرت بجوار القائم الأيسر.

وأهدر جريندو فرصة تعزيز التقدم بانفراد وتسديدة ضعيفة مرت بجوار القائم في الدقيقة 89.

وفي الدقيقة 90+5 حصل ذئاب الجبل على ركلة جزاء انبرى لها مصطفى جمال وسددها على يمين الحارس معلنا التقدم وخطف نقطة مثيرة.

غزل المحلة المقاولون العرب الدوري المصري
