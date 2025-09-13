تشكيل الزمالك - إسماعيل وكايد يعوضان غياب الونش وبانزا ضد المصري

السبت، 13 سبتمبر 2025 - 19:09

كتب : إبراهيم رمضان

محمد إسماعيل - الزمالك

أعلن البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للزمالك تشكيل فريقه ضد منافسه المصري.

ويلاقي الزمالك خصمه المصري بعد قليل في المباراة التي ستجمعهما في الجولة السادسة ضمن منافسات الدوري المصري.

ويعوض محمد إسماعيل غياب محمود حمدي "الونش" بسبب الإيقاف بعد حصوله على بطاقة حمراء ضد وادي دجلة.

أخبار متعلقة:
أحمد مجدي يكشف لـ في الجول حقيقة مفاوضات الفتح مع ثلاثي الأهلي والزمالك وبيراميدز الظهور الأول أمام الزمالك.. المصري يعلن طاقمه الجديد في الجول يكشف سبب غياب شيكو بانزا عن قائمة الزمالك أمام المصري قائمة الزمالك - عودة الجزيري وغياب بانزا أمام المصري

وعلى الجانب الآخر يلعب آدم كايد بدلا من شيكو بانزا الغائب من قائمة الفريق بعد تأخره في العودة إلى القاهرة لظروف عائلية كما علم FilGoal.com في وقت سابق.

وعاد نبيل عماد لتشكيل الفريق الأساسي بعد الغياب لمدة مباراة بسبب الإيقاف.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي

الدفاع: عمر جابر – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – محمود بنتايك

الوسط: نبيل عماد – عبد الله السعيد – ناصر ماهر

الهجوم: جوان بيزيرا – عدي الدباغ – آدم كايد

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

مهدي سليمان - صلاح مصدق - بارون أوشينج - أحمد فتوح - أحمد حمدي - عبد الحميد معالي - أحمد شريف - عمرو ناصر - ناصر منسي

وقرر فيريرا استبعاد التونسي سيف الدين الجزيري من قائمة الفريق خضوعه لتدريبات تأهيلية تحت قيادة ماريو تومليانوفيتش مخطط الأحمال بالفريق.

ويحتل المصري صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 11 نقطة، بينما يأتي الزمالك في الوصافة برصيد 10 نقاط.

الزمالك المصري الدوري المصري
نرشح لكم
استعاد صدارة الدوري.. الزمالك يفوز على المصري المساهمة الثالثة للبرازيلي.. بيزيرا يصنع وعمر جابر يسجل ضد المصري يورتشيتش: أرفض التقليل من أوكلاند سيتي.. وطموحنا بلا حدود جراحة عاجلة لـ عبد الحميد بسيوني بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة قائمة الأهلي - عودة إمام ومروان وياسين أمام إنبي.. وغياب رباعي الدفاع الأول مع الزمالك.. الدباغ يسجل في المصري بسبب الأخطاء.. فاركو يستعد لتقديم شكوى ضد القلاوي رسالة من الخطيب لأعضاء الجمعية العمومية في الأهلي
أخر الأخبار
استعاد صدارة الدوري.. الزمالك يفوز على المصري دقيقة | الدوري المصري
كرة يد – منتخب مصر للسيدات يتوج ببطولة إفريقيا للشابات 13 دقيقة | رياضة نسائية
المساهمة الثالثة للبرازيلي.. بيزيرا يصنع وعمر جابر يسجل ضد المصري 30 دقيقة | الدوري المصري
يورتشيتش: أرفض التقليل من أوكلاند سيتي.. وطموحنا بلا حدود 42 دقيقة | الدوري المصري
تصعيد جديد ضد التحكيم.. ريال مدريد يلجأ إلى فيفا 51 دقيقة | الدوري الإسباني
جراحة عاجلة لـ عبد الحميد بسيوني بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة 52 دقيقة | الدوري المصري
في مباراة درامية.. يوفنتوس يقلب الطاولة على إنتر في 9 دقائق 56 دقيقة | الكرة الأوروبية
هدف مصطفى محمد لا يزال الوحيد.. نانت يعود للهزائم على يد نيس 57 دقيقة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يعلن تفاصيل إصابة عمر مرموش 2 انتهت تصفيات كأس العالم - بوركينا فاسو (0)-(0) مصر 3 تشكيل مصر - هاني ضمن ثلاثي دفاعي أمام بوركينا فاسو.. وعطية وكوكا أساسيان 4 في الجول يكشف سبب غياب شيكو بانزا عن قائمة الزمالك أمام المصري
/articles/513318/تشكيل-الزمالك-إسماعيل-وكايد-يعوضان-غياب-الونش-وبانزا-ضد-المصري