تشكيل الزمالك - إسماعيل وكايد يعوضان غياب الونش وبانزا ضد المصري

أعلن البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للزمالك تشكيل فريقه ضد منافسه المصري.

ويلاقي الزمالك خصمه المصري بعد قليل في المباراة التي ستجمعهما في الجولة السادسة ضمن منافسات الدوري المصري.

ويعوض محمد إسماعيل غياب محمود حمدي "الونش" بسبب الإيقاف بعد حصوله على بطاقة حمراء ضد وادي دجلة.

وعلى الجانب الآخر يلعب آدم كايد بدلا من شيكو بانزا الغائب من قائمة الفريق بعد تأخره في العودة إلى القاهرة لظروف عائلية كما علم FilGoal.com في وقت سابق.

وعاد نبيل عماد لتشكيل الفريق الأساسي بعد الغياب لمدة مباراة بسبب الإيقاف.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي

الدفاع: عمر جابر – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – محمود بنتايك

الوسط: نبيل عماد – عبد الله السعيد – ناصر ماهر

الهجوم: جوان بيزيرا – عدي الدباغ – آدم كايد

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

مهدي سليمان - صلاح مصدق - بارون أوشينج - أحمد فتوح - أحمد حمدي - عبد الحميد معالي - أحمد شريف - عمرو ناصر - ناصر منسي

وقرر فيريرا استبعاد التونسي سيف الدين الجزيري من قائمة الفريق خضوعه لتدريبات تأهيلية تحت قيادة ماريو تومليانوفيتش مخطط الأحمال بالفريق.

ويحتل المصري صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 11 نقطة، بينما يأتي الزمالك في الوصافة برصيد 10 نقاط.