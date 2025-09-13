الأهلي: إشراف قضائي كامل على الجمعية العمومية

أعلن النادي الأهلي أن الجمعية العمومية المقبلة ستجرى تحت إشراف قضائي كامل.

وكشف الأهلي عن مراجعة كافة الترتيبات الخاصة بانعقاد الجمعية العمومية "الاجتماع الخاص" المقرر له يوم الجمعة المقبل 19 سبتمبر الجاري، للتصويت على تعديلات لائحة النظام الأساسي.

على أن يكون هناك إشراف قضائي كامل بعد الاتفاق مع الجهة الإدارية المسؤولة، للإشراف على عملية التصويت بالكامل.

وأوضح الأهلي أن مجلس الإدارة وجه الدعوة إلى أعضاء الجمعية العمومية للحضور والمشاركة الفاعلة في “الاجتماع الخاص” يوم الجمعة المقبل، من أجل التصويت على اعتماد التعديلات الجديدة، بعد صدور قانون الرياضة رقم 171 لسنة 2025.

كما ناشد النادي أعضاءه ضرورة تلبية الدعوة، والمساهمة في دعم الاستقرار المؤسسي وفق ما تقره لائحة النظام الأساسي.