تشكيل المصري – هداف الدوري أساسي أمام الزمالك.. وثنائي المنتخب على الدكة

أعلن نبيل الكوكي المدير الفني للمصري تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك في الدوري.

ودفع المدرب التونسي بصلاح محسن في هجوم المصري أمام الأبيض، كذلك عبد الرحيم دغموم النجم الجزائري للفريق وهداف الدوري هذا الموسم حتى الآن.

بينما يجلس ثنائي منتخب مصر الأول على مقاعد البدلاء وهو أحمد عيد وخالد صبحي.

وجاء تشكيل المصري كالآتي:

حراسة المرمى : عصام ثروت.

خط الدفاع : كريم العراقي - باهر المحمدي - محمد هاشم - عمرو سعداوي.

خط الوسط : محمد مخلوف - محمود حمادة - عبد الرحيم دغموم - أحمد علي عامر .

خط الهجوم : منذر طمين - صلاح محسن.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من:

محمود حمدي - أحمد أيمن منصور - أحمد عيد - خالد صبحي - حسن علي - أحمد القرموطي - حسين فيصل – عمر الساعي - موجيشا.

ويحتل المصري صدارة الدوري المصري برصيد 11 نقطة، ويأتي الزمالك في المركز الثالث برصيد 10 نقاط.