ألعاب قوى – إنجاز مصري لأول مرة.. إسراء عويس تتأهل لنهائي الوثب الطويل في طوكيو

حققت إسراء عويس لاعبة ألعاب القوى إنجازا مصريا يحدث لأول مرة في بطولة العالم، وذلك بعد تأهلها لنهائي منافسات الوثب الطويل.

وتأهلت إسراء عويس إلى النهائي بعدما حققت قفزة طولها 6.60 مترا، وذلك خلال بطولة العالم لألعاب القوى المقامة في طوكيو عاصمة اليابان.

وأصبحت إسراء عويس أول مصرية تصل لنهائي الوثب الطويل بطولة العالم.

ويعد الرقم الذي حققته إسراء عويس أفضل من رقمها في أولمبياد باريس الماضية والذي بلغ 6.20 مترا.

وقالت إسراء عويس بعد التأهل للنهائي عبر قناة بي إن سبورتس: "توقعت تحقيق الإنجاز، واجهني مشكلة وهي فارق التوقيت بين مصر واليابان، وأيضا الطقس المختلف والأمطار، ولكن استطعت التغلب على كل ذلك، وأتمنى تحقيق الأفضل في النهائي".

