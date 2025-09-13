بعد غياب 282 يوما.. برشلونة يعلن تعافي بيرنال

أعلن نادي برشلونة تعافي مارك بيرنال لاعب الفريق من الإصابة.

مارك برنال النادي : برشلونة برشلونة

وتعرض اللاعب الشاب للإصابة في نهاية مباراة فريقه ضد رايو فايكانو في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني في الموسم الماضي.

وشارك بيرنال في المباراة بشكل أساسي وقدم أداء جيد حتى تعرض للإصابة في الوقت بدل من الضائع للمباراة.

وأوضح برشلونة خلال حسابه على "X" أن بيرنال حصل على التصريح الطبي بتعافيه من الإصابة.

وبحسب التقارير الصحفية فإن هانز فليك المدير الفني للفريق قرر استدعاء اللاعب لمباراة فالنسيا المقرر إقامتها الأحد المقبل.

وكان برشلونة قد مدد عقد اللاعب الإسباني وقت إصابته حتى 2026 مع وجود خيار التمديد لثلاثة مواسم إضافية.

وأشار النادي إلى وجود شرط جزائي في العقد الجديد مقابل 500 مليون يورو.