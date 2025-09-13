بعد غياب 282 يوما.. برشلونة يعلن تعافي بيرنال

السبت، 13 سبتمبر 2025 - 18:32

كتب : FilGoal

إصابة مارك بيرنال - رايو فايكانو ضد برشلونة

أعلن نادي برشلونة تعافي مارك بيرنال لاعب الفريق من الإصابة.

مارك برنال

النادي : برشلونة

برشلونة

وتعرض اللاعب الشاب للإصابة في نهاية مباراة فريقه ضد رايو فايكانو في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني في الموسم الماضي.

وشارك بيرنال في المباراة بشكل أساسي وقدم أداء جيد حتى تعرض للإصابة في الوقت بدل من الضائع للمباراة.

أخبار متعلقة:
يويفا يحسم موقف فليك من مباراة برشلونة ونيوكاسل بابلو توري: رحلت من برشلونة لرغبتي في اللعب أكثر تياجو ألكانتارا يبدأ عمله الرسمي مع برشلونة برشلونة يعلن مواجهة فالنسيا على ملعب يوهان كرويف

وأوضح برشلونة خلال حسابه على "X" أن بيرنال حصل على التصريح الطبي بتعافيه من الإصابة.

وبحسب التقارير الصحفية فإن هانز فليك المدير الفني للفريق قرر استدعاء اللاعب لمباراة فالنسيا المقرر إقامتها الأحد المقبل.

وكان برشلونة قد مدد عقد اللاعب الإسباني وقت إصابته حتى 2026 مع وجود خيار التمديد لثلاثة مواسم إضافية.

وأشار النادي إلى وجود شرط جزائي في العقد الجديد مقابل 500 مليون يورو.

برشلونة الدوري الإسباني مارك بيرنال
نرشح لكم
تصعيد جديد ضد التحكيم.. ريال مدريد يلجأ إلى فيفا في مباراة درامية.. يوفنتوس يقلب الطاولة على إنتر في 9 دقائق هدف مصطفى محمد لا يزال الوحيد.. نانت يعود للهزائم على يد نيس الأكثر فوزا على سوسييداد في أنويتا.. ريال مدريد بالعلامة الكاملة بـ 10 لاعبين بهدف الوافد الجديد.. نيوكاسل يحقق أول انتصاراته في الدوري الإنجليزي أرتيتا: سنضطر إلى التدوير بين اللاعبين بسبب ضغط المباريات المقبل بوستيكوجلو: إعداد اللاعبين ليس مثاليا.. ونشعر بخيبة أمل انتهت الدوري الإسباني - سوسييداد (1)-(2) ريال مدريد
أخر الأخبار
يورتشيتش: أرفض التقليل من أوكلاند سيتي.. وطموحنا بلا حدود 11 دقيقة | الدوري المصري
تصعيد جديد ضد التحكيم.. ريال مدريد يلجأ إلى فيفا 20 دقيقة | الدوري الإسباني
جراحة عاجلة لـ عبد الحميد بسيوني بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة 21 دقيقة | الدوري المصري
في مباراة درامية.. يوفنتوس يقلب الطاولة على إنتر في 9 دقائق 24 دقيقة | الكرة الأوروبية
هدف مصطفى محمد لا يزال الوحيد.. نانت يعود للهزائم على يد نيس 26 دقيقة | المحترفون
قائمة الأهلي - عودة إمام ومروان وياسين أمام إنبي.. وغياب رباعي الدفاع 27 دقيقة | الدوري المصري
سلة – منتخب مصر للناشئين يودع بطولة إفريقيا بالخسارة أمام كوت ديفوار 33 دقيقة | كرة سلة
بمشاركة إبراهيم عادل والنني.. الجزيرة يتعادل مع النصر 43 دقيقة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يعلن تفاصيل إصابة عمر مرموش 2 انتهت تصفيات كأس العالم - بوركينا فاسو (0)-(0) مصر 3 تشكيل مصر - هاني ضمن ثلاثي دفاعي أمام بوركينا فاسو.. وعطية وكوكا أساسيان 4 في الجول يكشف سبب غياب شيكو بانزا عن قائمة الزمالك أمام المصري
/articles/513314/بعد-غياب-282-يوما-برشلونة-يعلن-تعافي-بيرنال