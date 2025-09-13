بوستيكوجلو: إعداد اللاعبين ليس مثاليا.. ونشعر بخيبة أمل

السبت، 13 سبتمبر 2025 - 17:51

كتب : FilGoal

أنجي بوستيكوجلو - توتنام

يرى أنجي بوستيكوجلو المدير الفني لنوتنجهام فورست أن إعداد لاعبيه لم يكن مثاليا وذلك بعد مباراة أرسنال.

حقق أرسنال الفوز على نوتنجهام فورست بثلاثة أهداف دون رد في مباراة أقيمت على ملعب الإمارات بالجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال بوستيكوجلو لـ TNT Sports: "من الواضح أن النتيجة مخيبة للآمال بالنسبة لنا، أرسنال فريق جيد وعلى أرضه يكون خصما صعبا".

أخبار متعلقة:
في المباراة الأولى لبوستيكوجلو.. أرسنال يفوز على نوتنجهام بثلاثية بوستيكوجلو: أحب الفوز بالألقاب.. وهذا ما أريد تحقيقه مع نوتنجهام فورست بوستيكوجلو مدربا لـ نوتنجهام فورست خلفا لنونو سانتو سكاي: مورينيو وسيلفا ينافسان بوستيكوجلو على تدريب نوتنجهام

وأضاف "لا يمكنني أن ألوم اللاعبين على الجهد، لكننا كافحنا للسيطرة على المباراة، والهدف الثاني بعد الشوط الثاني سمح له بالابتعاد عنا، النتيجة مخيبة، لكن لا يمكنني لوم أي لاعب".

وأكمل "من العدل أن نقول إن هذا الأسبوع كان مضطربا نوعا ما للاعبين، كانت هناك فترة التوقف الدولي ولم يعودوا حتى يوم الخميس أو الجمعة، ثم مع وجود مدرب جديد، أحاول تطبيق أفكار جديدة".

وواصل "لم يكن الإعداد مثاليا للاعبين ويجب أن تأخذ ذلك في الاعتبار، كل ما يمكنك طلبه هو الجهد، وللأسف أمام خصم قوي جدا كانت المهمة صعبة للغاية".

وأنهى حديثه قائلا: "هذه مجموعة من اللاعبين أظهرت العام الماضي مدى قتالهم من أجل بعضهم البعض، نشعر بخيبة أمل اليوم، لكن لا يوجد سوى طريقة واحدة للرد".

المباراة كانت هي الأولى لأنجي بوستيكوجلو مدرب نوتنجهام فورست الجديد في قيادة الفريق خلفا لنونو سانتو.

الفوز رفع رصيد أرسنال إلى النقطة التاسعة في صدارة جدول الترتيب بفارق الأهداف مؤقتا عن ليفربول صاحب المركز الثاني.

وتوقف رصيد نوتنجهام عند النقطة الرابعة في المركز الـ11.

أنجي بوستيكوجلو نوتنجهام فورست أرسنال
نرشح لكم
الأكثر فوزا على سوسييداد في أنويتا.. ريال مدريد بالعلامة الكاملة بـ 10 لاعبين بهدف الوافد الجديد.. نيوكاسل يحقق أول انتصاراته في الدوري الإنجليزي بعد غياب 282 يوما.. برشلونة يعلن تعافي بيرنال أرتيتا: سنضطر إلى التدوير بين اللاعبين بسبب ضغط المباريات المقبل انتهت الدوري الإسباني - سوسييداد (1)-(2) ريال مدريد جيوكيريس: تفاجأت بهدفي زوبيميندي.. والانضمام للمجموعة كان سهلا للغاية أليجري: لياو يعاني من مشكلة في عضلة خطيرة للغاية بلال مظهر إلى أولمبياكوس اليوناني
أخر الأخبار
الأكثر فوزا على سوسييداد في أنويتا.. ريال مدريد بالعلامة الكاملة بـ 10 لاعبين 14 دقيقة | الكرة الأوروبية
الحرس يعود لتحقيق الانتصارات ويكبد الجونة أول هزائمه 23 دقيقة | الدوري المصري
كأس إنتركونتيننتال – مدرب أوكلاند: أعلى صعوبة مواجهة بيراميدز 28 دقيقة | كأس العالم للأندية
في 90+7.. شباك الغزل تهتز لأول مرة في الموسم بتعادل قاتل ضد المقاولون العرب 30 دقيقة | الدوري المصري
بهدف الوافد الجديد.. نيوكاسل يحقق أول انتصاراته في الدوري الإنجليزي 32 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل الزمالك - إسماعيل وكايد يعوضان غياب الونش وبانزا ضد المصري 34 دقيقة | الدوري المصري
الأهلي: إشراف قضائي كامل على الجمعية العمومية 47 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل المصري – هداف الدوري أساسي أمام الزمالك.. وثنائي المنتخب على الدكة 52 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يعلن تفاصيل إصابة عمر مرموش 2 انتهت تصفيات كأس العالم - بوركينا فاسو (0)-(0) مصر 3 تشكيل مصر - هاني ضمن ثلاثي دفاعي أمام بوركينا فاسو.. وعطية وكوكا أساسيان 4 في الجول يكشف سبب غياب شيكو بانزا عن قائمة الزمالك أمام المصري
/articles/513312/بوستيكوجلو-إعداد-اللاعبين-ليس-مثاليا-ونشعر-بخيبة-أمل