بوستيكوجلو: إعداد اللاعبين ليس مثاليا.. ونشعر بخيبة أمل

يرى أنجي بوستيكوجلو المدير الفني لنوتنجهام فورست أن إعداد لاعبيه لم يكن مثاليا وذلك بعد مباراة أرسنال.

حقق أرسنال الفوز على نوتنجهام فورست بثلاثة أهداف دون رد في مباراة أقيمت على ملعب الإمارات بالجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال بوستيكوجلو لـ TNT Sports: "من الواضح أن النتيجة مخيبة للآمال بالنسبة لنا، أرسنال فريق جيد وعلى أرضه يكون خصما صعبا".

وأضاف "لا يمكنني أن ألوم اللاعبين على الجهد، لكننا كافحنا للسيطرة على المباراة، والهدف الثاني بعد الشوط الثاني سمح له بالابتعاد عنا، النتيجة مخيبة، لكن لا يمكنني لوم أي لاعب".

وأكمل "من العدل أن نقول إن هذا الأسبوع كان مضطربا نوعا ما للاعبين، كانت هناك فترة التوقف الدولي ولم يعودوا حتى يوم الخميس أو الجمعة، ثم مع وجود مدرب جديد، أحاول تطبيق أفكار جديدة".

وواصل "لم يكن الإعداد مثاليا للاعبين ويجب أن تأخذ ذلك في الاعتبار، كل ما يمكنك طلبه هو الجهد، وللأسف أمام خصم قوي جدا كانت المهمة صعبة للغاية".

وأنهى حديثه قائلا: "هذه مجموعة من اللاعبين أظهرت العام الماضي مدى قتالهم من أجل بعضهم البعض، نشعر بخيبة أمل اليوم، لكن لا يوجد سوى طريقة واحدة للرد".

المباراة كانت هي الأولى لأنجي بوستيكوجلو مدرب نوتنجهام فورست الجديد في قيادة الفريق خلفا لنونو سانتو.

الفوز رفع رصيد أرسنال إلى النقطة التاسعة في صدارة جدول الترتيب بفارق الأهداف مؤقتا عن ليفربول صاحب المركز الثاني.

وتوقف رصيد نوتنجهام عند النقطة الرابعة في المركز الـ11.