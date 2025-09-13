انتهت الدوري الإسباني - سوسييداد (1)-(2) ريال مدريد

السبت، 13 سبتمبر 2025 - 17:13

كتب : FilGoal

ريال مدريد ضد مايوركا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ريال سوسييداد ضد ريال مدريد في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

ويتصدر ريال مدريد الترتيب برصيد 9 نقاط ويأتي سوسييداد في المركز الـ 16 برصيد نقطتين.

---------------------------

انتهت

ق 60: سلسلة مراوغات رائعة لمبابي من منتصف الملعب حتى سدد الكرة داخل منطقة الجزاء خارج المرمى قليلا.

ق 56: جوووووووووول ميكيل أويارزابال من نقطة الجزاء.

ق 54: ركلة جزاء على كارباخال بعد لمسة يد.

ق 46: خروج براهيم دياز ودخول فيديريكو فالفيردي.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 44: جووووووووووول أردا جولر بعد مرور رائع من مبابي ثم تمريرة إلى جولر الذي سدد الكرة في المرمى.

ق 32: بطاقة حمراء مباشرة لدين هاوسن بعد عرقلة خصمه المنفرد بالمرمى.

ق 30: رأسية أخرى من ميليتاو ويتألق الحارس في التصدي لها.

ق 28: رأسية خطيرة من إيدير ميليتاو تصدى لها حارس المرمى.

ق 12: جوووووووووووووول كيليان مبابي بعد استغلال خطأ من مدافع ثم انطلق بالكرة وراوغ مدافع آخر ثم سدد في المرمى.

ق 9: مبابي يهدر فرصة محققة بعد عرضية من كارباخال سددها مبابي بصعوبة وأمسك بها حارس المرمى.

بداية اللقاء

ريال مدريد ريال سوسييداد الدوري الإسباني
