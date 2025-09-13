مباشر الدوري المصري - الحرس (2)-(1) الجونة.. المحلة (1)-(0) المقاولون.. جووول أووول

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي حرس الحدود ضد الجونة، وغزل المحلة ضد المقاولون العرب في الجولة السادسة من الدوري المصري.

ويحل الجونة ضيفا على الحرس في استاد حرس الحدود بالمكس في الإسكندرية، فيما يستضيف غزل المحلة ضيفه المقاولون العرب في استاد غزل المحلة.

وتنطلق المباراتين في الخامسة مساءً.

حرس الحدود × الجونة

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــا.

ق 47: جووول الثاااني.. عرضية من الجهة اليمني تصل لمحمد أدهم الذي سدد كرة ارضية رائعة في الشباك

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 36: محمد النحاس يسجل الأول برأسية قوية للجونة

ق 13: الزنفلي يتألق ويمنع الأول ببراعة متصديا لتسديدة صامويل أوجو

ق 4: جووول محمد حمدي زكي يسجل الأول للحرس

بداية اللقاء

======

غزل المحلة × المقاولون العرب

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــا.

ق 61: جووول أووول أحمد شوشة يسجل الأول من علامة الجزاء للغزل

ق 59: ركلة جزاء لغزل المحلة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+3: أبو السعود يتألق في التصدي لتسديدة قوية

بداية اللقاء

