انتهت الدوري المصري - الحرس (2)-(1) الجونة.. المحلة (1)-(1) المقاولون

السبت، 13 سبتمبر 2025 - 16:42

كتب : FilGoal

المقاولون العرب - غزل المحلة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي حرس الحدود ضد الجونة، وغزل المحلة ضد المقاولون العرب في الجولة السادسة من الدوري المصري.

ويحل الجونة ضيفا على الحرس في استاد حرس الحدود بالمكس في الإسكندرية، فيما يستضيف غزل المحلة ضيفه المقاولون العرب في استاد غزل المحلة.

وتنطلق المباراتين في الخامسة مساءً.

أخبار متعلقة:
أليجري: لياو يعاني من مشكلة في عضلة خطيرة للغاية تشكيل ريال مدريد - سيبايوس ودياز أساسيان في مواجهة سوسيداد قائد أوكلاند: استفدنا من تجربتنا السابقة ضد الأهلي.. ونحن أقل حظا أمام بيراميدز بلال مظهر إلى أولمبياكوس اليوناني

--

حرس الحدود × الجونة

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــا.

انتهت

ق 47: جووول الثاااني.. عرضية من الجهة اليمني تصل لمحمد أدهم الذي سدد كرة ارضية رائعة في الشباك

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 36: محمد النحاس يسجل الأول برأسية قوية للجونة

ق 13: الزنفلي يتألق ويمنع الأول ببراعة متصديا لتسديدة صامويل أوجو

ق 4: جووول محمد حمدي زكي يسجل الأول للحرس

بداية اللقاء

======

غزل المحلة × المقاولون العرب

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــا.

انتهت

ق 90+7: جوول مصطفى جمال يخطف التعادل للمقاولون العرب من ركلة جزاء

ق 90+5: ركلة جزاء للمقاولون العرب

ق 61: جووول أووول أحمد شوشة يسجل الأول من علامة الجزاء للغزل

ق 59: ركلة جزاء لغزل المحلة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+3: أبو السعود يتألق في التصدي لتسديدة قوية

بداية اللقاء

غزل المحلة المقاولون العرب الجونة حرس الحدود الدوري المصري
نرشح لكم
رسالة من الخطيب لأعضاء الجمعية العمومية في الأهلي مباشر الدوري - الزمالك (0)-(0) المصري.. إنذار لبيزيرا الحرس يعود لتحقيق الانتصارات ويكبد الجونة أول هزائمه في 90+7.. شباك الغزل تهتز لأول مرة في الموسم بتعادل قاتل ضد المقاولون العرب تشكيل الزمالك - إسماعيل وكايد يعوضان غياب الونش وبانزا ضد المصري الأهلي: إشراف قضائي كامل على الجمعية العمومية تشكيل المصري – هداف الدوري أساسي أمام الزمالك.. وثنائي المنتخب على الدكة أحمد عادل عبد المنعم: الأهلي لا يحتاج لحارس جديد.. وهذه حقيقة مفاوضات عودتي
أخر الأخبار
رسالة من الخطيب لأعضاء الجمعية العمومية في الأهلي 14 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري - الزمالك (0)-(0) المصري.. إنذار لبيزيرا 43 دقيقة | الدوري المصري
الأكثر فوزا على سوسييداد في أنويتا.. ريال مدريد بالعلامة الكاملة بـ 10 لاعبين 58 دقيقة | الكرة الأوروبية
الحرس يعود لتحقيق الانتصارات ويكبد الجونة أول هزائمه ساعة | الدوري المصري
كأس إنتركونتيننتال – مدرب أوكلاند: أعلى صعوبة مواجهة بيراميدز ساعة | كأس العالم للأندية
في 90+7.. شباك الغزل تهتز لأول مرة في الموسم بتعادل قاتل ضد المقاولون العرب ساعة | الدوري المصري
بهدف الوافد الجديد.. نيوكاسل يحقق أول انتصاراته في الدوري الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي
تشكيل الزمالك - إسماعيل وكايد يعوضان غياب الونش وبانزا ضد المصري ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يعلن تفاصيل إصابة عمر مرموش 2 انتهت تصفيات كأس العالم - بوركينا فاسو (0)-(0) مصر 3 تشكيل مصر - هاني ضمن ثلاثي دفاعي أمام بوركينا فاسو.. وعطية وكوكا أساسيان 4 في الجول يكشف سبب غياب شيكو بانزا عن قائمة الزمالك أمام المصري
/articles/513308/انتهت-الدوري-المصري-الحرس-2-1-الجونة-المحلة-1-1-المقاولون