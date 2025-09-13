أليجري: لياو يعاني من مشكلة في عضلة خطيرة للغاية

السبت، 13 سبتمبر 2025 - 16:16

كتب : FilGoal

رافاييل لياو - ميلان

كشف ماسيمليانو أليجري المدير الفني لـ ميلان موقف رافائيل لياو من العودة للمباريات.

وأصيب البرتغالي في مباراة ميلان ضد باري في الدور الأول من كأس إيطاليا، وغاب عن انطلاقة الروسونيري في الدوري الإيطالي.

وقال أليجري في المؤتمر الصحفي عن لياو: "لياو يعاني من مشكلة في العضلة النعلية، هي عضلة خطيرة للغاية".

العضلة النعلية هي عضلة تحت السمانة وتساعد في حركة القدم خلال الوقوف والمشي.

وأضاف "لن يتواجد معنا غدا ضد بولونيا، وأيضا ربما سيغيب عن لقاء أودينيزي".

وأتم "إستوبنيان بخير وبوليسيتش بحالة جيدة ولا يعاني".

ويستعد ميلان للقاء بولونيا غدا الأحد في الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي على ملعب سان سيرو.

واستهل لياو الموسم بتسجيل هدف ضد باري في كأس إيطاليا في 17 أغسطس الماضي والذي تعرض خلاله للإصابة.

ولم يخض لياو حتى الآن أي حصة تدريبية مع الفريق ومن المتوقع غيابه عن لقاء بولونيا في الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي.

وغاب لياو عن أي مباراتين في الدوري الإيطالي في الخسارة من كريمونيسي ثم الفوز على ليتشي وكذلك عن منتخب البرتغال في التوقف الدولي.

