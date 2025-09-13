تشكيل ريال مدريد - سيبايوس ودياز أساسيان في مواجهة سوسيداد
السبت، 13 سبتمبر 2025 - 16:05
كتب : FilGoal
أعلن تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد ريال سوسيداد.
ويلتقي ريال مدريد مع ريال سوسيداد بعد قليل على ملعب أنويتا في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.
ويشهد التشكيل تواجد داني سيبايوس بشكل أساسي برفقة أوريلين تشواميني وأردا جولر في وسط الملعب.
وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:
الحارس: تيبو كورتوا.
الدفاع: داني كارباخال - إدير ميليتاو - دين هاوسن - ألفارو كاريراس.
الوسط: أردا جولر - أوريلين تشواميني - داني سيبايوس.
الهجوم: براهيم دياز - كيليان مبابي - فينيسيوس جونيور.
ويحتل ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 9 نقاط، بينما يحتل سوسيداد المركز 16 برصيد نقطتين.
نرشح لكم
بعد غياب 282 يوما.. برشلونة يعلن تعافي بيرنال مباشر الدوري الإسباني - سوسييداد (1)-(2) ريال مدريد.. انطلاقة رائعة من مبابي مؤتمر فليك: يامال ودي يونج سيغيبان عن مواجهة فالنسيا.. والملعب لن يؤثر علينا صنع التعادل في الوقت القاتل.. إلتشي يفسد ظهور سانشيز الأول مع إشبيلية موندو ديبورتيفو: رابطة الدوري الإسباني تخطط لإقامة الكلاسيكو عصرا بابلو توري: رحلت من برشلونة لرغبتي في اللعب أكثر انفراجة ولكن.. تقرير يكشف آخر تطورات حالة جافي الكشف عن المدة المحتملة لغياب روديجر