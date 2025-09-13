تشكيل ريال مدريد - سيبايوس ودياز أساسيان في مواجهة سوسيداد

أعلن تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد ريال سوسيداد.

ويلتقي ريال مدريد مع ريال سوسيداد بعد قليل على ملعب أنويتا في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

ويشهد التشكيل تواجد داني سيبايوس بشكل أساسي برفقة أوريلين تشواميني وأردا جولر في وسط الملعب.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: تيبو كورتوا.

الدفاع: داني كارباخال - إدير ميليتاو - دين هاوسن - ألفارو كاريراس.

الوسط: أردا جولر - أوريلين تشواميني - داني سيبايوس.

الهجوم: براهيم دياز - كيليان مبابي - فينيسيوس جونيور.

ويحتل ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 9 نقاط، بينما يحتل سوسيداد المركز 16 برصيد نقطتين.