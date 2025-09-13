قائد أوكلاند: استفدنا من تجربتنا السابقة ضد الأهلي.. ونحن أقل حظا أمام بيراميدز

شدد ماريو إيليتش قائد فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي على صعوبة مواجهة بيراميدز في كأس إنتركونتينيتال 2025.

ويحل بطل أوقيانوسيا ضيفا على بيراميدز يوم الأحد في استاد الدفاع الجوي في أولى مباريات كأس إفريقيا آسيا المحيط الهادي.

وقال قائد فريق أوكلاند سيتي عبر أون سبورت: "نضع لأنفسنا توقعات عالية في أوكلاند سيتي ونلعب كل مباراة من أجل الفوز وتقديم أداء قوي".

وأضاف "إذا حافظنا على صلابتنا الدفاعية ستكون لنا فرصة كبيرة للفوز، سندخل مباراة بيراميدز بهدف الفوز مع إدراك صعوبة المهمة وقوة المنافس، ونثق في أنفسنا".

وأكمل "نعلم أن بيراميدز فريق خطير هجوميا وأثبت جدارته في التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا، كما سبق أن خضنا مباراة قوية من قبل ضد الأهلي ونتوقع أن نخوض مباراة بنفس الصعوبة ضد بيراميدز".

وأردف "درسنا بيراميدز تفصيليا وحددنا نقاط قوته ونعلم أنهم متماسكون في جميع الخطوط ونريد تقليل خطورتهم".

وواصل "نعلم أن اللقاء سيكون مرهق بدنيا خاصة مع اعتياد بيراميدز على الأجواء الحارة بينما نحن في فصل الشتاء في نيوزيلندا ولذلك أقمنا معسكرا في الإمارات لعدة أيام للتأقلم مع الأجواء".

وتابع "استفدنا من تجربتنا السابقة ضد الأهلي ومشاركتنا في كأس العالم للأندية من قبل منحتنا خبرات، وكذلك شاركنا في النسخة الجديدة من كأس العالم للأندية وتعلمنا كثيرا من تلك التجارب بمواجهات ضد بايرن ميونيخ وبنفيكا وبوكا جونيورز".

وأكمل "ندخل تلك المباريات ونحن أقل حظا لأننا فريق من الهواة ولاعبون لديهم وظائف يومية خارج كرة القدم، لذلك الضغط الأكبر يكون على المنافس، ونركز في المباراة دقيقة بدقيقة ونعرف أننا قادرون على صناعة الفرص والأهم استغلالها".

وأتم "كرة القدم لعبة المفاجآت، حققنا نتيجة تاريخية أمام بوكا جونيورز من قبل وما دمنا في أرض الملعب فنحن نمتلك فرصة وسنبذل أقصى ما لدينا والباقي سنتركه لكرة القدم".

وفي حال فاز بيراميدز على أوكلاند سيواجه أهلي جدة السعودي بطل آسيا يوم 23 سبتمبر الجاري في ملعب الإنماء في المملكة العربية السعودية على كأس آسيا إفريقيا المحيط الهادي، والفائز من تلك المباراة سيتأهل لنصف النهائي في انتظار بطل قارتي أمريكا الجنوبية والشمالية.