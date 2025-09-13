بلال مظهر إلى أولمبياكوس اليوناني

السبت، 13 سبتمبر 2025 - 15:22

كتب : FilGoal

بلال مظهر - أولمبياكوس اليوناني

أعلن نادي أولمبياكوس اليوناني ضم بلال مظهر عبد الرحمن في صفقة انتقال حر.

مهاجم منتخب مصر الأولمبي يخوض ثالث تجاربه في اليونان بعد اللعب لأندية باناثينايكوس ثم لاميا والآن أولمبياكوس.

صاحب الـ 21 عاما بدأ مسيرته في المقاولون العرب وانتقل في 2020 لأكاديمية باناثينايكوس اليوناني.

وبعد عامين فاز بجائزة هداف دوري أبطال أوروبا للشباب في موسم 2022-23 برصيد 9 أهداف.

وانتقل لصفوف أشتريلا أمادورا البرتغالي في صيف 2024 لكن سرعان ما عاد لليونان مجددا مع لاميا في يناير الماضي.

وخلال النصف الثاني من الموسم الماضي خاض 10 مباريات دون أن يسجل.

نجل مظهر عبد الرحمن لاعب منتخب مصر السابق شارك بقميص منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد باريس 2024 والتي انتهت باحتلال المركز الرابع.

ولم يحدد النادي عبر موقعه موقف اللاعب الشاب من الانضمام للفريق الأول، إذ ربطته بعض التقارير بارتداء قميص الفريق الرديف.

ويشارك الفريق الرديف والمعروف باسم (أولمبياكوس بي) في الدرجة الثانية اليونانية ويضم في صفوفه الفرنسي ماتيو فالبوينا لاعب الديوك الفرنسية السابق.

وسيخوض أولمبياكوس بي أول مباراة له في الدرجة الثانية اليونانية أول مباراة له في الموسم الجديد غدا الأحد ضد بانينيوس.

بينما يستعد الفريق الأول للقاء بانسيرايكوس في الجولة الثالثة من الدوري اليوناني مساء اليوم السبت.

يذكر أن أولمبياكوس هو البطل التاريخي للدوري اليوناني برصيد 48 لقبا آخرها الموسم الماضي.

