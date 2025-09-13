مؤتمر فليك: يامال ودي يونج سيغيبان عن مواجهة فالنسيا.. والملعب لن يؤثر علينا

كشف هانز فليك مدرب برشلونة عن غياب لامين يامال عن مواجهة فالنسيا بسبب الإصابة.

ويستعد برشلونة لمواجهة فالنسيا غدا الأحد على ملعب يوهان كرويف بالجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

وقال فليك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "مدرب فالنسيا يقوم بعمل جيد ويلعب بشكل هجومي ويتأقلم في طريقة لعبه حسب المنافس، المباراة ستكون رائعة".

وكشف "لامين لن يلعب غدا، وهذا أمر محزن، لقد ذهب إلى المنتخب وهو يعاني من آلام ولم يتدرب كثيرا ومع ذلك لعب المباراتين وهم متقدمون بنتيجة أكثر من 3 أهداف، لقد لعب 79 و73 دقيقة في المباراتين رغم أنه لم يتدرب بينهما، وهذا يعني أننا لا نعتني باللاعبين".

وأكمل "إسبانيا لديها أفضل منتخب في العالم لكن علينا الاعتناء باللاعبين خاصة الشباب منهم ويبدو أن هذه هي الطريقة التي نقوم بها، أنا حزين بشأن ذلك".

وتابع "مواجهة فالنسيا على ملعب كرويف؟ نحن نعلم الوضع وما يحصل في النادي، تحدثت مع الرئيس وشرح لي الوضعية كاملة وأنا أملك الثقة في النادي ولا أعتقد أن الفريق سيتأثر بذلك ولا أعذار لدينا وعلينا تحقيق الفوز".

واستمر "لدينا لاعبين رائعين في كل مركز، والأمر يتعلق بالعقلية والمستوى الذي نظهره، ربما علينا أن ننتظر أكثر للعودة إلى كامب نو لكن الأمر لا يتعلق بلاعب واحد سواء لامين أو رافينيا أو بيدري، الأمر يتعلق بالفريق ككل وكل لاعب عليه أن يفكر ماذا يقدم للفريق".

وشدد "لم أتحدث مع دي لا فوينتي بشأن لامين، تراسلت معه فقط لأن إسبانيتي ليست جيدة وإنجليزيته ليست جيدة، لكن بالنسبة للتواصل يمكن أن يكون أفضل لأننا لا نملك لاعبا واحدا فقط في المنتخب بل أكثر من لاعب، قد أضع نفسي في الجهة الأخرى وقد أكون مدربا للمنتخب الوطني وأعلم مدى صعوبة هذا العمل".

وأضاف "فرينكي دي يونج أيضا لن يكون متاحا غدا".

وأتم "تحدثت مع اللاعبين وأخبروني إن الملعب لن يؤثر عليهم، ربما الأمر سيبدو مختلفا لكننا لن نشتكي، فالنسيا أيضا سيلعب على نفس الملعب وقد أظهرنا أمام كومو أنه يمكننا اللعب في هذه الظروف".

وحقق برشلونة الفوز في أول مباراتين بالدوري، بينما تعادل في الثالثة ضد رايو فايكانو.