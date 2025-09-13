كأس إنتركونتينينتال - بيراميدز بزيه المعتاد في مواجهة أوكلاند سيتي

أقيم اليوم السبت الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز ضد أوكلاند سيتي.

ويستعد بيراميدز لمواجهة أوكلاند سيتي في الدور الأول من كأس إنتركونتينينتال.

وأسفر الاجتماع عن ارتداء بيراميدز لزيه التقليدي الأزرق في أبيض، بينما يرتدي حارس المرمى اللون الأخضر الكامل.

بينما سيرتدي أوكلاند سيتي اللون الأصفر في أبيض والجورب الأزرق.

وسيرتدي حارس مرمى أوكلاند سيتي اللون البرتقالي الكامل.

ووصلت بعثة أوكلاند سيتي إلى القاهرة مساء أمس الجمعة استعدادا لمواجهة بيراميدز.

ووصلت بعثة الفريق النيوزيلندي إلى مصر قبل 48 ساعة على اللقاء المرتقب.

وفي حال فاز بيراميدز على أوكلاند سيواجه أهلي جدة السعودي بطل آسيا يوم 23 سبتمبر الجاري في ملعب الإنماء في المملكة العربية السعودية على كأس آسيا إفريقيا المحيط الهادي، والفائز من تلك المباراة سيتأهل لنصف النهائي في انتظار بطل قارتي أمريكا الجنوبية والشمالية.

موعد مباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي.

وتقام مباراة بيراميدز ضد أوكلاند سيتي يوم 14 سبتمبر المقبل.

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء.

وتُلعب على ملعب الدفاع الجوي.

واستعد أوكلاند سيتي لمواجهة بيراميدز بلقاء ودي انتهى بالخسارة 1-0 أمام يونايتد أف سي الإماراتي الذي يدربه أندريا بيرلو أسطورة منتخب إيطاليا.

فيما فاز بيراميدز في آخر ودياته استعدادا للقاء بالفوز على منتخب مصر للشباب بنتيجة 2-1.

وسبق أن التقى أوكلاند سيتي مع الأهلي من قبل في كأس العالم للأندية 2006 وفاز الأهلي 2-0 و2022 وفاز الأهلي 3-0.