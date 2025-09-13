الأهلي يدعو أعضاء الجمعية العمومية للتصويت على تعديل لائحة النادي

السبت، 13 سبتمبر 2025 - 13:59

الأهلي - بيان رسمي

أعلن النادي الأهلي توجيه دعوة لأعضاء الجمعية العمومية للحضور يوم الجمعة المقبل للمشاركة في الاجتماع الخاص لاعتماد تعديلات لائحة النظام الأساسي للنادي.

وناشد الأهلي أعضاءه للعمل على تلبية الدعوة للتصويت على اللائحة ودعم استقرار النادي وفق ما يقره النظام الأساسي.

وكان محمود الخطيب رئيس النادي قد أعلن عدم ترشحه لانتخابات النادي المقبلة.

ويأتي ذلك قبل شهرين على الدعوة لإقامة انتخابات مجلس الإدارة الجديد.

ورفض مجلس إدارة الأهلي قرار محمود الخطيب رئيس النادي بالابتعاد عن النادي في الوقت الحالي أو لاحقا.

وجاء بيان من مجلس إدارة الأهلي

"طالع مجلس الإدارة البيان الصادر عن محمود الخطيب الذي تضمن رغبته في الابتعاد عن النادي خلال المرحلة المقبلة بسبب الظروف الصحية التي تحتاج إلى العلاج.. والمجلس وهو يثمن رحلة عطاء الكابتن محمود الخطيب للأهلي على مدار ما يزيد على خمسين عامًا، لاعبًا وعضو مجلس إدارة وأمينا للصندوق ونائبا للرئيس ثم رئيسًا للنادي، قدم خلالها تضحيات عديدة، وبذل كل الجهد لرفعة الأهلي وإعلاء رايته، متسلحًا بقيم النادي وتقاليده العريقة.

ويثمن المجلس أيضًا ما تحمله ويتحمله الكابتن محمود الخطيب من آلام لأجل الوفاء بالعهد والوعد مع جماهير الأهلي وأعضاء جمعيته العمومية، واستكمال النجاحات غير المسبوقة التي يشهدها النادي وفروعه الأربعة على كافة المستويات الرياضية والإنشائية والمالية.

وإذ يؤكد المجلس على الحق الكامل لـ محمود الخطيب في الحصول على الراحة الكافية وتلقي العلاج في الوقت الذي يناسبه، متمنيا له الشفاء العاجل.

لكن في ذات الوقت يرفض المجلس ابتعاد محمود الخطيب عن النادي سواء في الوقت الحالي أو اللاحق، لأن الأهلي في حاجة شديدة إلى قيادته لمقاليد الأمور نحو المزيد من الإنجازات، لا سيما وأنه دومًا يضرب المثل والقدوة في التضحية من أجل النادي وأعضائه وجماهيره".

ويتولى الخطيب رئاسة النادي الأهلي منذ 2017، وقبلها تدرج "بيبو" في المناصب الإدارية في النادي بعد اعتزاله كرة القدم كعضو مجلس إدارة ثم أمين صندوق ثم نائب الرئيس.

وفاز فريق كرة القدم في عهده كرئيس بلقب الدوري 5 كرات وكأس مصر 3 مرات والسوبر المصري 6 مرات ودوري أبطال إفريقيا 4 مرات والسوبر الإفريقي مرتين وشارك في كأس العالم للأندية 5 مرات وفاز الفريق بالبرونزية في 3 منها.

وكلاعب شارك الخطيب مع الأهلي في كتابة تاريخ طويل من الألقاب ففاز بلقب الدوري المصري 10 مرات وكأس مصر 5 مرات ودوري أبطال إفريقيا مرتين وكأس الكؤوس الإفريقية 3 مرات.

ويعد الخطيب الهداف التاريخي للأهلي برصيد 157 هدفا في جميع المسابقات وهداف الأهلي التاريخي في الدوري بـ 107.

كما فاز بجائزة أفضل لاعب في قارة إفريقيا 1983.

النادي الأهلي محمود الخطيب
