كأس إنتركونتينينتال - الأردني أدهم مخادمة حكما لمباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" طاقم تحكيم مباراة بيراميدز ضد أوكلاند سيتي في الدور الأول من بطولة إنتركونتيننتال.

ويقود المباراة الأردني أدهم مخادمة كحكم ساحة ويعاونه مواطنيه محمد الكلاف وأحمد الرالي، بينما يتواجد الإماراتي عادل النقبي كحكم رابع.

وفي غرفة الفيديو يقود المباراة طاقم إماراتي مكون من عبيد خادم ويعاونه عيسى خليفة.

بينما يتواجد القطري جاسم الهليل كمراقب للمباراة.

وسبق لمخادمة قيادة مباراة واحدة لطرف مصري كانت بين مصر وإسبانيا في أولمبياد طوكيو 2020 وانتهت المباراة بالتعادل بدون أهداف.

ووصلت بعثة أوكلاند سيتي إلى القاهرة مساء أمس الجمعة استعدادا لمواجهة بيراميدز.

ووصلت بعثة الفريق النيوزيلندي إلى مصر قبل 48 ساعة على اللقاء المرتقب.

وفي حال فاز بيراميدز على أوكلاند سيواجه أهلي جدة السعودي بطل آسيا يوم 23 سبتمبر الجاري في ملعب الإنماء في المملكة العربية السعودية على كأس آسيا إفريقيا المحيط الهادي، والفائز من تلك المباراة سيتأهل لنصف النهائي في انتظار بطل قارتي أمريكا الجنوبية والشمالية.

موعد مباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي.

وتقام مباراة بيراميدز ضد أوكلاند سيتي يوم 14 سبتمبر المقبل.

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء.

وتُلعب على ملعب الدفاع الجوي.

واستعد أوكلاند سيتي لمواجهة بيراميدز بلقاء ودي انتهى بالخسارة 1-0 أمام يونايتد أف سي الإماراتي الذي يدربه أندريا بيرلو أسطورة منتخب إيطاليا.

فيما فاز بيراميدز في آخر ودياته استعدادا للقاء بالفوز على منتخب مصر للشباب بنتيجة 2-1.

وسبق أن التقى أوكلاند سيتي مع الأهلي من قبل في كأس العالم للأندية 2006 وفاز الأهلي 2-0 و2022 وفاز الأهلي 3-0.