كأس إنتركونتينينتال - الأردني أدهم مخادمة حكما لمباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي

السبت، 13 سبتمبر 2025 - 13:52

كتب : FilGoal

الحكم أدهم مخادمة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" طاقم تحكيم مباراة بيراميدز ضد أوكلاند سيتي في الدور الأول من بطولة إنتركونتيننتال.

ويقود المباراة الأردني أدهم مخادمة كحكم ساحة ويعاونه مواطنيه محمد الكلاف وأحمد الرالي، بينما يتواجد الإماراتي عادل النقبي كحكم رابع.

وفي غرفة الفيديو يقود المباراة طاقم إماراتي مكون من عبيد خادم ويعاونه عيسى خليفة.

أخبار متعلقة:
منافس بيراميدز المحتمل - الأهلي السعودي يتعثر بالتعادل مع الاتفاق كأس إنتركونتينيتال - وصول بعثة أوكلاند سيتي إلى مصر استعدادا للقاء بيراميدز ممدوح عيد: ما حققناه لا يقلل من منافسي بيراميدز.. وكأس إنتركونتينيتال فرصة تاريخية لنا يورتشيتش: لم أكن لاعبا موهوبا وإنما مقاتلا وهو ما نقلته للاعبي بيراميدز

بينما يتواجد القطري جاسم الهليل كمراقب للمباراة.

وسبق لمخادمة قيادة مباراة واحدة لطرف مصري كانت بين مصر وإسبانيا في أولمبياد طوكيو 2020 وانتهت المباراة بالتعادل بدون أهداف.

ووصلت بعثة أوكلاند سيتي إلى القاهرة مساء أمس الجمعة استعدادا لمواجهة بيراميدز.

ووصلت بعثة الفريق النيوزيلندي إلى مصر قبل 48 ساعة على اللقاء المرتقب.

وفي حال فاز بيراميدز على أوكلاند سيواجه أهلي جدة السعودي بطل آسيا يوم 23 سبتمبر الجاري في ملعب الإنماء في المملكة العربية السعودية على كأس آسيا إفريقيا المحيط الهادي، والفائز من تلك المباراة سيتأهل لنصف النهائي في انتظار بطل قارتي أمريكا الجنوبية والشمالية.

موعد مباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي.

وتقام مباراة بيراميدز ضد أوكلاند سيتي يوم 14 سبتمبر المقبل.

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء.

وتُلعب على ملعب الدفاع الجوي.

واستعد أوكلاند سيتي لمواجهة بيراميدز بلقاء ودي انتهى بالخسارة 1-0 أمام يونايتد أف سي الإماراتي الذي يدربه أندريا بيرلو أسطورة منتخب إيطاليا.

فيما فاز بيراميدز في آخر ودياته استعدادا للقاء بالفوز على منتخب مصر للشباب بنتيجة 2-1.

وسبق أن التقى أوكلاند سيتي مع الأهلي من قبل في كأس العالم للأندية 2006 وفاز الأهلي 2-0 و2022 وفاز الأهلي 3-0.

أوكلاند سيتي بيراميدز كأس إنتركونتينينتال أدهم مخادمة
نرشح لكم
كأس إنتركونتينينتال - بيراميدز بزيه المعتاد في مواجهة أوكلاند سيتي الأهلي يدعو أعضاء الجمعية العمومية للتصويت على تعديل لائحة النادي أحمد مجدي يكشف لـ في الجول حقيقة مفاوضات الفتح مع ثلاثي الأهلي والزمالك وبيراميدز جوزيه جوميز يكشف لـ في الجول حقيقة اقترابه من تدريب الأهلي مواعيد مباريات السبت 13 سبتمبر - الزمالك ضد المصري.. وريال مدريد يواجه سوسيداد للمرة الأولى.. محمد الغازي حكما لمباراة إنبي ضد الأهلي بحضور أبو ريدة.. منتخب مصر للشباب يختتم استعداداته قبل السفر إلى تشيلي دوري المحترفين - فوز لافيينا وتعادل أسوان مع وي
أخر الأخبار
مباشر الدوري الإنجليزي - أرسنال ضد نوتنجهام 12 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كأس إنتركونتينينتال - بيراميدز بزيه المعتاد في مواجهة أوكلاند سيتي 17 دقيقة | الكرة المصرية
الأهلي يدعو أعضاء الجمعية العمومية للتصويت على تعديل لائحة النادي 29 دقيقة | الكرة المصرية
كأس إنتركونتينينتال - الأردني أدهم مخادمة حكما لمباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي 37 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل أرسنال - إيزي وموسكيرا أساسيان لأول مرة ضد نوتنجهام 53 دقيقة | الدوري الإنجليزي
رومانو يشكف فترة غياب آيت نوري بسبب الإصابة ساعة | الدوري الإنجليزي
أحمد مجدي يكشف لـ في الجول حقيقة مفاوضات الفتح مع ثلاثي الأهلي والزمالك وبيراميدز ساعة | سعودي في الجول
جوزيه جوميز يكشف لـ في الجول حقيقة اقترابه من تدريب الأهلي 3 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يعلن تفاصيل إصابة عمر مرموش 2 انتهت تصفيات كأس العالم - بوركينا فاسو (0)-(0) مصر 3 تشكيل مصر - هاني ضمن ثلاثي دفاعي أمام بوركينا فاسو.. وعطية وكوكا أساسيان 4 تقرير سعودي يكشف رد جوميز على عرض الأهلي
/articles/513297/كأس-إنتركونتينينتال-الأردني-أدهم-مخادمة-حكما-لمباراة-بيراميدز-وأوكلان-سيتي