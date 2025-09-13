أحمد مجدي يكشف لـ في الجول حقيقة مفاوضات الفتح مع ثلاثي الأهلي والزمالك وبيراميدز

السبت، 13 سبتمبر 2025 - 12:31

كتب : محمود حمدي

أحمد مجدي

نفى أحمد مجدي المدرب المساعد لنادي الفتح السعودي نية ناديه في مفاوضة أي من فيستون ماييلي لاعب بيراميدز أو سيف الدين الجزيري لاعب الزمالك أو محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي.

الفتح

وخسر الفتح من اتحاد جدة بأربعة أهداف مقابل هدفين في مباراة أقيمت على ملعب الأول في الجولة الثانية من الدوري السعودي.

وقال مجدي لـ FilGoal.com: "بدأنا المباراة بشكل جيد أمام اتحاد جدة خاصة بعد إحراز هدف التعادل وأهدرنا أكثر من فرصة لكن النقص العددي لم يساعدنا".

وواصل "فترة الانتقالات الصيفية لم تكن سيئة لأن قوام الفريق متواجد منذ الانتقالات الشتوية بالموسم الماضي ودعمنا حراسة المرمى بضم باتشيكو بدلا من نواف العقيدي".

وتابع "لم نتفاوض مع فيستون ماييلي أو سيف الجزيري أو محمد الشناوي، كل هذا مجرد شائعات معتادة في سوق الانتقالات".

وأتم "أطلب من جماهير الزمالك الاستمرار في مساندة الفريق وأتمنى حصوله على لقب الدوري".

ويتوى مجدي منصب المدرب المساعد لجوزيه جوميز برفقة الفتح منذ منتصف الموسم الماضي.

وسبق لمجدي التواجد في الجهاز الفني لجوميز أثناء تدريبه للزمالك، كما ارتدى مجدي قميص الزمالك كلاعب.

