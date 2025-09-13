كرة طائرة - سهيلة وفيق تستهل مشوارها مع فاتوم المجري بفوز على منافسه الروماني

ظهرت المحترفة المصرية سهيلة وفيق لاعبة الكرة الطائرة مع فريقها المجري فاتوم نيرجيهازا لأول مرة خلال دورة رومانيا الودية لسيدات الطائرة.

وتغلب فاتوم المجري على نظيره لوغوج الروماني بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

وتلعب سهيلة وفيق مع فاتوم المجري هذا الموسم في تجربتها الاحترافية الأولى في أوروبا بعد ختام مشوارها بدوري الجامعات الأمريكي.

وحول فاتوم المجري تأخره في المباراة أمام لوغوج المجري بشوط إلى فوز بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد (22-25, 25-16, 25-20, 25-23).

وشاركت سهيلة وفيق مع نهاية الشوط الأول الذي خسره فاتوم المجري قبل أن تتألق في الأشواط التالية وتساهم في فوز فريقها.

وينطلق الدوري المجري لسيدات الكرة الطائرة في 11 أكتوبر المقبل.