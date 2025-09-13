مواعيد مباريات السبت 13 سبتمبر - الزمالك ضد المصري.. وريال مدريد يواجه سوسيداد

تستأنف اليوم مباريات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز، كما تستكمل الجولة بالدوريات الأوروبية الكبرى.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات السبت 13 سبتمبر والقنوات الناقلة.

الدوري المصري

حرس الحدود × الجونة.. 5:00 مساء - أون سبورت 2.

غزل المحلة × المقاولون العرب.. 5:00 مساء - أون سبورت 1.

الزمالك × المصري.. 8:00 مساء - أون سبورت 1.

سيراميكا كليوباترا × سموحة.. 8:00 مساء - أون سبورت 2.

الدوري الإنجليزي الممتاز

أرسنال × نوتنجهام فورست.. 2:30 مساء - بي إن سبورتس 1.

نيوكاسل × ولفرهامبتون.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 7.

فولام × ليدز يونايتد.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 6.

إيفرتون × أستون فيلا.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 5.

كريستال بالاس × سندرلاند.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

بورنموث × برايتون.. 5:00 مساء - بي إن سبورت 2.

وست هام × توتنام.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 1.

برينتفورد × تشيلسي.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

الدوري الإسباني

خيتافي × ريال أوفييدو.. 3:00 مساء - بي إن سبورتس 4.

ريال سوسيداد × ريال مدريد.. 5:15 مساء - بي إن سبورتس 1.

أتلتيك بلباو × ديبورتيفو ألافيس.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 3.

أتلتيكو مدريد × فياريال.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

الدوري الإيطالي

كالياري × بارما.. 4:00 مساء.

يوفنتوس × إنتر.. 7:00 مساء.

فيورنتينا × نابولي.. 9:45 مساء.

الدوري الفرنسي

نيس × نانت.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس 4.

أوكسير × موناكو.. 10:05 مساء - بي إن سبورت 4.

الدوري الألماني

فولفسبورج × كولن.. 4:30 مساء - منصة شاهد.

يونيون برلين × هوفنهايم.. 4:30 مساء - منصة شاهد.

ماينز × لايبزج.. 4:30 مساء - منصة شاهد.

هايدنهايم × بوروسيا دورتموند.. 4:30 مساء منصة شاهد.

فرايبورج × شتوتجارت.. 4:30 مساء - منصة شاهد.

بايرن ميونيخ × هامبورج.. 7:30 مساء - منصة شاهد وقناة إم بي سي أكشن.

الدوري السعودي

الخليج × الفيحاء.. 6:25 مساء - ثمانية.

الأخدود × التعاون.. 6:45 مساء - ثمانية.

الهلال × القادسية.. 9:00 مساء - ثمانية.

الدوري الهولندي

أياكس × زفولة.. 5:30 مساء - دبي الرياضية.

نميجين × إيندهوفن.. 7:45 مساء - دبي الرياضية.

فيينورد × هيرنفين.. 10:00 مساء - دبي الرياضية.

