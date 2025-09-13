مواعيد مباريات السبت 13 سبتمبر - الزمالك ضد المصري.. وريال مدريد يواجه سوسيداد
السبت، 13 سبتمبر 2025 - 10:30
كتب : FilGoal
تستأنف اليوم مباريات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز، كما تستكمل الجولة بالدوريات الأوروبية الكبرى.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات السبت 13 سبتمبر والقنوات الناقلة.
الدوري المصري
حرس الحدود × الجونة.. 5:00 مساء - أون سبورت 2.
غزل المحلة × المقاولون العرب.. 5:00 مساء - أون سبورت 1.
الزمالك × المصري.. 8:00 مساء - أون سبورت 1.
سيراميكا كليوباترا × سموحة.. 8:00 مساء - أون سبورت 2.
الدوري الإنجليزي الممتاز
أرسنال × نوتنجهام فورست.. 2:30 مساء - بي إن سبورتس 1.
نيوكاسل × ولفرهامبتون.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 7.
فولام × ليدز يونايتد.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 6.
إيفرتون × أستون فيلا.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 5.
كريستال بالاس × سندرلاند.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 3.
بورنموث × برايتون.. 5:00 مساء - بي إن سبورت 2.
وست هام × توتنام.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 1.
برينتفورد × تشيلسي.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.
الدوري الإسباني
خيتافي × ريال أوفييدو.. 3:00 مساء - بي إن سبورتس 4.
ريال سوسيداد × ريال مدريد.. 5:15 مساء - بي إن سبورتس 1.
أتلتيك بلباو × ديبورتيفو ألافيس.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 3.
أتلتيكو مدريد × فياريال.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 3.
الدوري الإيطالي
كالياري × بارما.. 4:00 مساء.
يوفنتوس × إنتر.. 7:00 مساء.
فيورنتينا × نابولي.. 9:45 مساء.
الدوري الفرنسي
نيس × نانت.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس 4.
أوكسير × موناكو.. 10:05 مساء - بي إن سبورت 4.
الدوري الألماني
فولفسبورج × كولن.. 4:30 مساء - منصة شاهد.
يونيون برلين × هوفنهايم.. 4:30 مساء - منصة شاهد.
ماينز × لايبزج.. 4:30 مساء - منصة شاهد.
هايدنهايم × بوروسيا دورتموند.. 4:30 مساء منصة شاهد.
فرايبورج × شتوتجارت.. 4:30 مساء - منصة شاهد.
بايرن ميونيخ × هامبورج.. 7:30 مساء - منصة شاهد وقناة إم بي سي أكشن.
الدوري السعودي
الخليج × الفيحاء.. 6:25 مساء - ثمانية.
الأخدود × التعاون.. 6:45 مساء - ثمانية.
الهلال × القادسية.. 9:00 مساء - ثمانية.
الدوري الهولندي
أياكس × زفولة.. 5:30 مساء - دبي الرياضية.
نميجين × إيندهوفن.. 7:45 مساء - دبي الرياضية.
فيينورد × هيرنفين.. 10:00 مساء - دبي الرياضية.
