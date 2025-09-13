مواعيد مباريات السبت 13 سبتمبر - الزمالك ضد المصري.. وريال مدريد يواجه سوسيداد

السبت، 13 سبتمبر 2025 - 10:30

كتب : FilGoal

آدم كايد - الزمالك ضد فاركو

تستأنف اليوم مباريات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز، كما تستكمل الجولة بالدوريات الأوروبية الكبرى.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات السبت 13 سبتمبر والقنوات الناقلة.

الدوري المصري

أخبار متعلقة:
كرة يد – الأهلي والزمالك في مجموعة واحدة ببطولة إفريقيا للأندية الظهور الأول أمام الزمالك.. المصري يعلن زيه الجديد في الجول يكشف سبب غياب شيكو بانزا عن قائمة الزمالك أمام المصري قائمة الزمالك - عودة الجزيري وغياب بانزا أمام المصري

حرس الحدود × الجونة.. 5:00 مساء - أون سبورت 2.

غزل المحلة × المقاولون العرب.. 5:00 مساء - أون سبورت 1.

الزمالك × المصري.. 8:00 مساء - أون سبورت 1.

سيراميكا كليوباترا × سموحة.. 8:00 مساء - أون سبورت 2.

الدوري الإنجليزي الممتاز

أرسنال × نوتنجهام فورست.. 2:30 مساء - بي إن سبورتس 1.

نيوكاسل × ولفرهامبتون.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 7.

فولام × ليدز يونايتد.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 6.

إيفرتون × أستون فيلا.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 5.

كريستال بالاس × سندرلاند.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

بورنموث × برايتون.. 5:00 مساء - بي إن سبورت 2.

وست هام × توتنام.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 1.

برينتفورد × تشيلسي.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

الدوري الإسباني

خيتافي × ريال أوفييدو.. 3:00 مساء - بي إن سبورتس 4.

ريال سوسيداد × ريال مدريد.. 5:15 مساء - بي إن سبورتس 1.

أتلتيك بلباو × ديبورتيفو ألافيس.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 3.

أتلتيكو مدريد × فياريال.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

الدوري الإيطالي

كالياري × بارما.. 4:00 مساء.

يوفنتوس × إنتر.. 7:00 مساء.

فيورنتينا × نابولي.. 9:45 مساء.

الدوري الفرنسي

نيس × نانت.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس 4.

أوكسير × موناكو.. 10:05 مساء - بي إن سبورت 4.

الدوري الألماني

فولفسبورج × كولن.. 4:30 مساء - منصة شاهد.

يونيون برلين × هوفنهايم.. 4:30 مساء - منصة شاهد.

ماينز × لايبزج.. 4:30 مساء - منصة شاهد.

هايدنهايم × بوروسيا دورتموند.. 4:30 مساء منصة شاهد.

فرايبورج × شتوتجارت.. 4:30 مساء - منصة شاهد.

بايرن ميونيخ × هامبورج.. 7:30 مساء - منصة شاهد وقناة إم بي سي أكشن.

الدوري السعودي

الخليج × الفيحاء.. 6:25 مساء - ثمانية.

الأخدود × التعاون.. 6:45 مساء - ثمانية.

الهلال × القادسية.. 9:00 مساء - ثمانية.

الدوري الهولندي

أياكس × زفولة.. 5:30 مساء - دبي الرياضية.

نميجين × إيندهوفن.. 7:45 مساء - دبي الرياضية.

فيينورد × هيرنفين.. 10:00 مساء - دبي الرياضية.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا

الزمالك الدوري المصري مواعيد مباريات السبت
نرشح لكم
للمرة الأولى.. محمد الغازي حكما لمباراة إنبي ضد الأهلي بيبو: أهدرنا 3 فرص محققين للتهديف ضد الإسماعيلي الظهور الأول أمام الزمالك.. المصري يعلن زيه الجديد يويفا يحسم موقف فليك من مباراة برشلونة ونيوكاسل في الجول يكشف سبب غياب شيكو بانزا عن قائمة الزمالك أمام المصري قائمة الزمالك - عودة الجزيري وغياب بانزا أمام المصري صابر يعزز تفوق زد على الإسماعيلي بهدف في استاد القاهرة التعادل الأول تاريخيا.. فاركو يتعادل مع الاتحاد السكندري
أخر الأخبار
جوزيه جوميز يكشف لـ في الجول حقيقة اقترابه من تدريب الأهلي 13 دقيقة | سعودي في الجول
كرة طائرة - سهيلة وفيق تستهل مشوارها مع فاتوم المجري بفوز على منافسه الروماني 39 دقيقة | كرة طائرة
مواعيد مباريات السبت 13 سبتمبر - الزمالك ضد المصري.. وريال مدريد يواجه سوسيداد 54 دقيقة | الدوري المصري
كرة يد – الأهلي والزمالك في مجموعة واحدة ببطولة إفريقيا للأندية 10 ساعة | كرة يد
صنع التعادل في الوقت القاتل.. إلتشي يفسد ظهور سانشيز الأول مع إشبيلية 10 ساعة | الدوري الإسباني
منصة كويتية تحصل على حقوق بث الدوري الإيطالي 10 ساعة | الكرة الأوروبية
للمرة الأولى.. محمد الغازي حكما لمباراة إنبي ضد الأهلي 10 ساعة | الدوري المصري
الحياة بعد تين هاج.. باير ليفركوزن يهزم فرانكفورت بـ 9 لاعبين 11 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يعلن تفاصيل إصابة عمر مرموش 2 انتهت تصفيات كأس العالم - بوركينا فاسو (0)-(0) مصر 3 تشكيل مصر - هاني ضمن ثلاثي دفاعي أمام بوركينا فاسو.. وعطية وكوكا أساسيان 4 تقرير سعودي يكشف رد جوميز على عرض الأهلي
/articles/513291/مواعيد-مباريات-السبت-13-سبتمبر-الزمالك-ضد-المصري-وريال-مدريد-يواجه-سوسيداد