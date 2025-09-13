كرة يد – الأهلي والزمالك في مجموعة واحدة ببطولة إفريقيا للأندية

أسفرت قرعة بطولة إفريقيا للأندية لكرة اليد تواجد الأهلي والزمالك في مجموعة واحدة.

ومن المقرر أن تقام البطولة من 11 أكتوبر المقبل وحتى يوم 20 من الشهر ذاته.

وتستضيف المغرب البطولة.

وجاءت المجموعة الأولى كالتالي:

الأهلي والزمالك وJSK الكونغولي وريد ستار الإيفواري وميكيالي الإثيوبي.

بينما المجموعة الثانية أتت على النحو التالي:

منتدى درب السلطان المغربي وفلاورز البنيني وفاب الكاميروني ومستقبل السكك الحديدية من الكونغو.

بالإضافة إلى كيركوس الإثيوبي وDFIP الجابوني.

وتوج الأهلي بالبطولة في نسختها الماضية بعد الفوز على فلاورز البنيني في النهائي بنتيجة 43-22.