كرة يد – الأهلي والزمالك في مجموعة واحدة ببطولة إفريقيا للأندية

السبت، 13 سبتمبر 2025 - 00:43

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك

أسفرت قرعة بطولة إفريقيا للأندية لكرة اليد تواجد الأهلي والزمالك في مجموعة واحدة.

ومن المقرر أن تقام البطولة من 11 أكتوبر المقبل وحتى يوم 20 من الشهر ذاته.

وتستضيف المغرب البطولة.

أخبار متعلقة:
للمرة الأولى.. محمد الغازي حكما لمباراة إنبي ضد الأهلي منافس بيراميدز المحتمل - الأهلي السعودي يتعثر بالتعادل مع الاتفاق مدرب البنك الأهلي: نهدي الفوز على بتروجت لـ طارق مصطفى وجهازه بيان - مجلس إدارة الأهلي يرفض ابتعاد الخطيب عن النادي حاليا أو لاحقا

وجاءت المجموعة الأولى كالتالي:

الأهلي والزمالك وJSK الكونغولي وريد ستار الإيفواري وميكيالي الإثيوبي.

بينما المجموعة الثانية أتت على النحو التالي:

منتدى درب السلطان المغربي وفلاورز البنيني وفاب الكاميروني ومستقبل السكك الحديدية من الكونغو.

بالإضافة إلى كيركوس الإثيوبي وDFIP الجابوني.

وتوج الأهلي بالبطولة في نسختها الماضية بعد الفوز على فلاورز البنيني في النهائي بنتيجة 43-22.

الأهلي الزمالك كرة يد بطولة إفريقيا للأندية
نرشح لكم
كرة يد - خسارة باريس سان جيرمان في أبطال أوروبا من حامل اللقب.. وخالد وليد يفوز كرة يد - محمد علي يتألق في فوز لشبونة على دينامو بوخارست بدوري أبطال أوروبا كرة يد - بمشاركة الرباعي المصري.. فيزبريم يخسر أمام ألبورج بافتتاح دوري أبطال أوروبا كرة يد - أون سبورت تحصل على حقوق دوري أبطال أوروبا يد - رئيس الاتحاد المصري يوضح سبب تطبيق نظام تجمع منتخب مصر أسبوعيا كرة يد - باسكوال: باب منتخب مصر مفتوح أمام الجميع.. ولا تفريق في المعاملة كرة يد - بدون المحترفين.. قائمة المعسكر الأول لمنتخب مصر في ولاية باسكوال يد - فيتسلار الألماني يوضح سبب غياب هنداوي عن مواجهة أحمد خيري
أخر الأخبار
مباشر الدوري المصري - الحرس (0)-(0) الجونة.. المحلة (0)-(0) المقاولون.. انطلاق المباراتين دقيقة | الدوري المصري
كرة سلة - منتخب مصر للناشئات إلى نهائي بطولة إفريقيا.. ويحجز بطاقة التأهل لبطولة العالم 9 دقيقة | كرة سلة
في المباراة الأولى لبوستيكوجلو.. أرسنال يفوز على نوتنجهام بثلاثية 14 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أليجري: لياو يعاني من مشكلة في عضلة خطيرة للغاية 28 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل ريال مدريد - سيبايوس ودياز أساسيان في مواجهة سوسيداد 38 دقيقة | الدوري الإسباني
قائد أوكلاند: استفدنا من تجربتنا السابقة ضد الأهلي.. ونحن أقل حظا أمام بيراميدز ساعة | كأس العالم للأندية
بلال مظهر إلى أولمبياكوس اليوناني ساعة | المحترفون
مؤتمر فليك: يامال ودي يونج سيغيبان عن مواجهة فالنسيا.. والملعب لن يؤثر علينا ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يعلن تفاصيل إصابة عمر مرموش 2 انتهت تصفيات كأس العالم - بوركينا فاسو (0)-(0) مصر 3 تشكيل مصر - هاني ضمن ثلاثي دفاعي أمام بوركينا فاسو.. وعطية وكوكا أساسيان 4 تقرير سعودي يكشف رد جوميز على عرض الأهلي
/articles/513290/كرة-يد-الأهلي-والزمالك-في-مجموعة-واحدة-ببطولة-إفريقيا-للأندية