صنع التعادل في الوقت القاتل.. إلتشي يفسد ظهور سانشيز الأول مع إشبيلية

السبت، 13 سبتمبر 2025 - 00:36

كتب : FilGoal

أليكسيس سانشيز

تعادل إشبيلية مع ضيفه إلتشي بهدفين لمثلهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

تقدم إيزاك روميرو لإشبيلية في الدقيقة 28 بعد تمريرة من روبن فارجاس.

وتعادل أندري سيلفا لإلتشي في الدقيقة 54.

وشهدت الدقيقة 61 الظهور الأول للنجم التشيلي أليكسيس سانشيز، بنزوله بدلا من نيمانيا جوديلي.

وفي الدقيقة 70 تقدم رافا مير لإلتشي، بعد 9 دقائق من ظهور سانشيز.

ولكن عاد أليكسيس وصنع هدف التعادل الذي سجله بيكي في الدقيقة 85.

التعادل رفع رصيد إلتشي إلى 6 نقاط في المركز السادس مؤقتا.

أما إشبيلية فيحتل المركز الحادي عشر مؤقتا بـ 4 نقاط.

