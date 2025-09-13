للمرة الأولى.. محمد الغازي حكما لمباراة إنبي ضد الأهلي

السبت، 13 سبتمبر 2025 - 00:25

كتب : FilGoal

محمد الغازي - الزمالك ضد الجونة

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم طاقم تحكيم مباراة إنبي ضد منافسه الأهلي.

ومن المقرر أن تقام مباراة إنبي أمام خصمه الأهلي يوم الأحد المقبل في الجولة السادسة ضمن منافسات الدوري المصري.

وللمرة الأولى يحكم محمد الغازي مباراة للأهلي في مسيرته التحكيمية.

وجاء طاقم التحكيم كالتالي:

حكم ساحة: محمد الغازي

حكم مساعد أول: محمود أبو الرجال

حكم مساعد ثان: أحمد توفيق

حكم فيديو: خالد الغندور

حكم فيديو مساعد: عمر فتحي

حكم رابع: أحمد ناجي

May be an image of ‎text that says '‎신에 ন لكر מלנהיוה دوري نايل الجولة 6 سد ستاد المقاولون الأحد 14 سبتمبر 2025 الأهلي 8:00 إنبي حكم مساعد محمود أبو الرجال حكم ساحة محمد الغازي حكم مساعد 2 أحمد توفيق حکم مرابع رابع أحمد ناجي حکم VAR مساعد عمر فتحي VAR حکم حکمRAV خالد الغندور‎'‎

ويحتل إنبي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 8 نقاط.

بينما يأتي الأهلي في المركز الـ 13 برصيد 5 نقاط.

وستشهد هذه المباراة الظهور الأول لعماد النحاس كمدير فني مؤقت للفريق خلفا للإسباني خوسيه ريبيرو الذي تمت إقالته عقب الهزيمة من بيراميدز في المباراة الماضية.

وكان الأهلي قد خسر من بيراميدز بهدفين دون رد في الجولة الخامسة.

محمد الغازي الأهلي إنبي الدوري المصري
