للمرة الأولى.. محمد الغازي حكما لمباراة إنبي ضد الأهلي

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم طاقم تحكيم مباراة إنبي ضد منافسه الأهلي.

ومن المقرر أن تقام مباراة إنبي أمام خصمه الأهلي يوم الأحد المقبل في الجولة السادسة ضمن منافسات الدوري المصري.

وللمرة الأولى يحكم محمد الغازي مباراة للأهلي في مسيرته التحكيمية.

وجاء طاقم التحكيم كالتالي:

حكم ساحة: محمد الغازي

حكم مساعد أول: محمود أبو الرجال

حكم مساعد ثان: أحمد توفيق

حكم فيديو: خالد الغندور

حكم فيديو مساعد: عمر فتحي

حكم رابع: أحمد ناجي

ويحتل إنبي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 8 نقاط.

بينما يأتي الأهلي في المركز الـ 13 برصيد 5 نقاط.

وستشهد هذه المباراة الظهور الأول لعماد النحاس كمدير فني مؤقت للفريق خلفا للإسباني خوسيه ريبيرو الذي تمت إقالته عقب الهزيمة من بيراميدز في المباراة الماضية.

وكان الأهلي قد خسر من بيراميدز بهدفين دون رد في الجولة الخامسة.