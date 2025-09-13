الحياة بعد تين هاج.. باير ليفركوزن يهزم فرانكفورت بـ 9 لاعبين

تغلب باير ليفركوزن على أينتراخت فرانكفورت بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في افتتاح الجولة الثالثة من الدوري الألماني.

هذه كانت المباراة الأولى لليفركوزن تحت قيادة المدرب الدنماركي الجديد كاسبر هيولماند، الذي تولى المهمة خلفا للهولندي المقال إريك تين هاج.

وتقدم باير ليفركوزن بهدف أليخاندرو جريمالدو في الدقيقة 10.

وفي الدقيقة 45+4 أضاف باتريك شيك الهدف الثاني من ركلة جزاء.

وقلص تشان ييلماز أوزون الفارق في الدقيقة 52.

وساء موقف ليفركوزن بطرد لاعبه روبرت أندريتش بالإنذار الثاني في الدقيقة 59.

الأمر ازداد سوءا في الدقيقة 92، بطرد إيجناسيو فيرنانديز للإنذار الثاني.

ولكن أخيرا حسم جريمالدو المباراة في الدقيقة 98.

الفوز الأول للفريق بعد خسارة وتعادل مع المدرب السابق إريك تين هاج، رفع رصيده إلى 4 نقاط في المركز السابع مؤقتا.

بينما تجمد رصيد فرانكفورت عند 6 نقاط من فوزين في أول جولتين، ليبقى في المركز الثالث مؤقتا بعد تلقيه للخسارة الأولى.