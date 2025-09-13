موندو ديبورتيفو: رابطة الدوري الإسباني تخطط لإقامة الكلاسيكو عصرا
السبت، 13 سبتمبر 2025 - 00:08
كتب : FilGoal
تخطط رابطة الدوري الإسباني في إقامة مباراة ريال مدريد ضد برشلونة عصرا.
ومن المقرر أن تقام مباراة كلاسيكو الأرض يوم 26 أكتوبر المقبل على ملعب سانتياجو برنابيو معقل ريال مدريد.
وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو فإن رابطة الدوري الإسباني تخطط لإقامة المباراة في تمام الساعة الخامسة وربع عصرا.
وأقيمت مباراة الكلاسيكو في الدور الثاني من بطولة الدوري في الموسم الماضي عصرا أيضا.
وانتهت المباراة بفوز برشلونة 4-3.
وتلجأ بعض الدوريات الأوروبية إلى إقامة مباريات القمة في وقت مبكر للانتشار أكثر خاصة في بلاد قارة آسيا وكنوع من التسويق.
ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 9 نقاط بالتساوي مع أتلتيك بلباو الوصيف.
بينما يأتي برشلونة في المركز الرابع برصيد 7 نقاط.
