بحضور أبو ريدة.. منتخب مصر للشباب يختتم استعداداته قبل السفر إلى تشيلي

السبت، 13 سبتمبر 2025 - 00:04

كتب : FilGoal

هاني أبو ريدة - علاء نبيل

اختتم منتخب مصر تحت 20 سنة اليوم الجمعة، استعداداته بالقاهرة، قبل السفر إلى تشيلي، لخوض منافسات كأس العالم، التي تقام في الفترة من 27 سبتمبر حتى 18 أكتوبر المقبلين

وحضر هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم وعضو مجلس الاتحاد الدولي المران الختامي قبل السفر إلى تشيلي، لدعم اللاعبين والجهاز الفني، وتحفيزهم لتحقيق إنجاز تاريخي للكرة المصرية.

كما حضر علاء نبيل المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم المران الختامي، للإشراف على الاستعدادات النهائية لمنتخب مصر تحت 20 سنة، قبل خوض منافسات كأس العالم.

أخبار متعلقة:
مصدر من منتخب الشباب لـ في الجول يكشف سبب استبعاد لاعبي أرسنال وليفربول استبعاد لاعبي أرسنال وليفربول.. نبيه يعلن قائمة منتخب الشباب لكأس العالم في تشيلي

وخاض منتخب الشباب بقيادة مديره الفني أسامة نبيه تدريبه الأخير قبل السفر إلى تشيلي صباح غد السبت، في مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر.

وتضمنت فترة إعداد منتخب مصر تحت 20 سنة لخوض منافسات كأس العالم، معسكرات مفتوحة، شهدت مباريات ودية مع أندية من الدوري المصري الممتاز ودوري المحترفين، ومعسكر بالمغرب تضمن مواجهتين وديتين مع المنتخب المغربي تحت 20 سنة.

كما تضمن المعسكر الأخير بالقاهرة ثلاث مواجهات ودية مع الفريق الأول للجبلين السعودي، الفريق الأول للشرطة العراقي والفريق الأول لبيراميدز.

منتخب مصر للشباب
نرشح لكم
مصدر من منتخب الشباب لـ في الجول يكشف سبب استبعاد لاعبي أرسنال وليفربول استبعاد لاعبي أرسنال وليفربول.. نبيه يعلن قائمة منتخب الشباب لكأس العالم في تشيلي كما كشف في الجول - منتخب مصر الثاني يعلن موعد السفر إلى البحرين لخوض وديتين مصافحة بين حسام حسن ومصطفى محمد عقب وصول بعثة مصر لمطار القاهرة بمشاركة مصر.. أون سبورت تحصل على حقوق بث بطولة العالم للكرة الطائرة شكوك حول لحاق مرموش بدربي مانشستر بعد وصوله للقاهرة على عكازين بعد خوض مباراة بوركينا فاسو.. وصول بعثة منتخب مصر إلى القاهرة أبو ريدة يهنئ منتخب مصر على المستوى أمام بوركينا
أخر الأخبار
كرة يد – الأهلي والزمالك في مجموعة واحدة ببطولة إفريقيا للأندية 56 دقيقة | كرة يد
صنع التعادل في الوقت القاتل.. إلتشي يفسد ظهور سانشيز الأول مع إشبيلية ساعة | الدوري الإسباني
منصة كويتية تحصل على حقوق بث الدوري الإيطالي ساعة | الكرة الأوروبية
للمرة الأولى.. محمد الغازي حكما لمباراة إنبي ضد الأهلي ساعة | الدوري المصري
الحياة بعد تين هاج.. باير ليفركوزن يهزم فرانكفورت بـ 9 لاعبين ساعة | الكرة الأوروبية
موندو ديبورتيفو: رابطة الدوري الإسباني تخطط لإقامة الكلاسيكو عصرا ساعة | الدوري الإسباني
بحضور أبو ريدة.. منتخب مصر للشباب يختتم استعداداته قبل السفر إلى تشيلي ساعة | منتخب مصر
تألق جرينوود وهدف مغربي.. مارسيليا يسحق لوريان برباعية البدايات ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يعلن تفاصيل إصابة عمر مرموش 2 انتهت تصفيات كأس العالم - بوركينا فاسو (0)-(0) مصر 3 تشكيل مصر - هاني ضمن ثلاثي دفاعي أمام بوركينا فاسو.. وعطية وكوكا أساسيان 4 تقرير سعودي يكشف رد جوميز على عرض الأهلي
/articles/513284/بحضور-أبو-ريدة-منتخب-مصر-للشباب-يختتم-استعداداته-قبل-السفر-إلى-تشيلي