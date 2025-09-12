تألق جرينوود وهدف مغربي.. مارسيليا يسحق لوريان برباعية البدايات

حقق مارسيليا فوزا ساحقا على لوريان بأربعة أهداف دون رد ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي.

ووجد لوريان نفسه في مأزق مبكر، بطرد دارلين يونجوا في الدقيقة 10 ببطاقة حمراء مباشرة.

وتقدم ميسون جرينوود بركلة جزاء في الدقيقة 13.

ثم أضاف بنجامين بافار الهدف الثاني في الدقيقة 20، بصناعة جرينوود.

بافار وصل إلى مارسيليا قبل يومين، وسجل في مباراته الأولى.

بينما سجل أنجيل جوميز الهدف الثالث في الدقيقة 33.

وأخيرا سجل المغربي نايف أكرد رابع الأهداف في الدقيقة 93.

الهدف جاء في مشاركة أكرد الأولى مع مارسيليا أيضا.

الفوز رفع رصيد مارسيليا إلى 6 نقاط في المركز الرابع مؤقتا.

وجاء ذلك بعد خسارتين أمام رين وليون بنفس النتيجة 1-0، وفوز وحيد أمام باريس إف سي 5-2.

فيما تجمد رصيد لوريان عند 3 نقاط في المركز السادس عشر.