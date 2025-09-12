بابلو توري: رحلت من برشلونة لرغبتي في اللعب أكثر

كشف بابلو توري لاعب ريال مايوركا أن رحيله من برشلونة كان من أجل اللعب أكثر.

ورحل بابلو توري إلى ريال مايوركا في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وقال توري لراديو ماركا: "مغادرة برشلونة أمر صعب لكن مع مرور الوقت وعدم المشاركة تبدأ في التفكير في الأمر، الملعب هو المكان الذي تكون فيه أكثر سعادة".

وأضاف "تعلمت الكثير هناك وأعتقد أنها تجربة لا أندم إطلاقا على وجودي هناك".

وأنهى حديثه قائلا: "أفتقد الجماهير، وكان من دواعي سروري أن أكون هناك وأتعلم لأنهم جعلوني أتحسن كثيرا في كل شيء، كان من الرائع اللعب لبرشلونة".

ووقع توري على عقد لمدة 4 مواسم حتى 2029.

ووضع برشلونة بند أحقية إعادة الشراء مع تواجد نسبة من إعادة البيع المستقبلي.

وانضم توري لبرشلونة قادما من راسينج سانتاندير في 2022 وسبق له الخروج على سبيل الإعارة لجيرونا في 2024.

وشارك لاعب الوسط الإسباني صاحب الـ 22 عاما في 14 مباراة خلال الموسم الماضي بقميص برشلونة وسجل 4 أهداف وصنع 3 آخرين.