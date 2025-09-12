بابلو توري: رحلت من برشلونة لرغبتي في اللعب أكثر

الجمعة، 12 سبتمبر 2025 - 23:53

كتب : FilGoal

بابلو توري

كشف بابلو توري لاعب ريال مايوركا أن رحيله من برشلونة كان من أجل اللعب أكثر.

ورحل بابلو توري إلى ريال مايوركا في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وقال توري لراديو ماركا: "مغادرة برشلونة أمر صعب لكن مع مرور الوقت وعدم المشاركة تبدأ في التفكير في الأمر، الملعب هو المكان الذي تكون فيه أكثر سعادة".

وأضاف "تعلمت الكثير هناك وأعتقد أنها تجربة لا أندم إطلاقا على وجودي هناك".

وأنهى حديثه قائلا: "أفتقد الجماهير، وكان من دواعي سروري أن أكون هناك وأتعلم لأنهم جعلوني أتحسن كثيرا في كل شيء، كان من الرائع اللعب لبرشلونة".

ووقع توري على عقد لمدة 4 مواسم حتى 2029.

ووضع برشلونة بند أحقية إعادة الشراء مع تواجد نسبة من إعادة البيع المستقبلي.

وانضم توري لبرشلونة قادما من راسينج سانتاندير في 2022 وسبق له الخروج على سبيل الإعارة لجيرونا في 2024.

وشارك لاعب الوسط الإسباني صاحب الـ 22 عاما في 14 مباراة خلال الموسم الماضي بقميص برشلونة وسجل 4 أهداف وصنع 3 آخرين.

بابلو توري
نرشح لكم
صنع التعادل في الوقت القاتل.. إلتشي يفسد ظهور سانشيز الأول مع إشبيلية منصة كويتية تحصل على حقوق بث الدوري الإيطالي الحياة بعد تين هاج.. باير ليفركوزن يهزم فرانكفورت بـ 9 لاعبين موندو ديبورتيفو: رابطة الدوري الإسباني تخطط لإقامة الكلاسيكو عصرا تألق جرينوود وهدف مغربي.. مارسيليا يسحق لوريان برباعية البدايات BBC: كالفن فيليبس قد يعود لقائمة مانشستر سيتي في الدربي انفراجة ولكن.. تقرير يكشف آخر تطورات حالة جافي مانشستر سيتي يعلن تجديد عقد ريكو لويس
أخر الأخبار
كرة يد – الأهلي والزمالك في مجموعة واحدة ببطولة إفريقيا للأندية 54 دقيقة | كرة يد
صنع التعادل في الوقت القاتل.. إلتشي يفسد ظهور سانشيز الأول مع إشبيلية ساعة | الدوري الإسباني
منصة كويتية تحصل على حقوق بث الدوري الإيطالي ساعة | الكرة الأوروبية
للمرة الأولى.. محمد الغازي حكما لمباراة إنبي ضد الأهلي ساعة | الدوري المصري
الحياة بعد تين هاج.. باير ليفركوزن يهزم فرانكفورت بـ 9 لاعبين ساعة | الكرة الأوروبية
موندو ديبورتيفو: رابطة الدوري الإسباني تخطط لإقامة الكلاسيكو عصرا ساعة | الدوري الإسباني
بحضور أبو ريدة.. منتخب مصر للشباب يختتم استعداداته قبل السفر إلى تشيلي ساعة | منتخب مصر
تألق جرينوود وهدف مغربي.. مارسيليا يسحق لوريان برباعية البدايات ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يعلن تفاصيل إصابة عمر مرموش 2 انتهت تصفيات كأس العالم - بوركينا فاسو (0)-(0) مصر 3 تشكيل مصر - هاني ضمن ثلاثي دفاعي أمام بوركينا فاسو.. وعطية وكوكا أساسيان 4 تقرير سعودي يكشف رد جوميز على عرض الأهلي
/articles/513282/بابلو-توري-رحلت-من-برشلونة-لرغبتي-في-اللعب-أكثر