لأول مرة في التاريخ.. السعودية تستضيف "ريسلمينيا"

أعلنت هيئة الترفيه السعودية عن استضافة المملكة لحدث اتحاد المصارعة الترفيهية WWE الأكبر "ريسلمينيا" عام 2027.

ولأول مرة في التاريخ، سيقام حدث المصارعة الأكبر خارج قارة أمريكا الشمالية.

وستكون هذه هي النسخة رقم 43 من الحدث الشهير WrestleMania.

وقال تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه: "هذا الحدث يمثل محطة استثنائية في مسيرة التعاون بين هيئة الترفيه وWWE".

وأوضح "ريسلمينيا هو الحدث الأكبر في المصارعة العالمية، واستضافته في موسم الرياض 2027 ستكون نقلة نوعية، نهدف من خلالها لتقديم نسخة غير مسبوقة تليق بتاريخ هذه البطولة ومكانتها عند عشاقها حول العالم".

ومن جانبه، أشاد بول ليفيسك، المعروف خلال مسيرته كمصارع باسم “تريبل إتش”، والمدير التنفيذي للمحتوى في WWE، بالشراكة مع الهيئة العامة للترفيه.

وتستعد الرياض لاستضافة النسخة 39 من حدث شهر يناير الشهير في اتحاد المصارعة "رويال رامبل".

وبدأت الشراكة بين الطرفين منذ عام 2018، بعدة أحداث مثل Crown Jewel وElimination Chamberx وKing & Queen of the ring وNight Of Champions، إضافة للعروض الأسبوعية مثل SmackDown وRAW.