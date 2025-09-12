6 أهداف وطردان.. الاتحاد السعودي يهزم الفتح

في مباراة مثيرة، تغلب الاتحاد السعودي على الفتح بأربعة أهداف مقابل هدفين.

جاء ذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين.

وتقدم حسام عوار في الدقيقة 22 للنمور بعد تمريرة من موسى ديابي.

وفي الدقيقة 33 تعادل ماتياس فارجاس بعد تمريرة من المغربي مراد باتنا.

وسريعا سجل ستيفن بيرخفاين الهدف الثاني للاتحاد في الدقيقة 35.

ثم أضاف بيرخفاين ثالث الأهداف في الدقيقة 39.

وتعقدت المباراة على الفتح بطرد مراد باتنا للإنذار الثاني في الدقيقة 45+1.

ولكن تساوت الصفوف بطرد بيدراي رايكوفيتش حارس مرمى الاتحاد ببطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 59.

ومن ركلة جزاء سجل سفيان بن دبكة هدف تقليص الفارق للفتح في الدقيقة 69.

ولكن في الدقيقة 91، أجهز مهند الشنقيطي على المباراة برابع أهداف الاتحاد.

الفوز رفع رصيد العميد إلى 6 نقاط بالفوز الثاني على التوالي في صدارة الترتيب.

بينما يحتل الفتح المركز السادس عشر بالخسارة الثانية على التوالي وبلا نقاط.