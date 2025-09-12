منافس بيراميدز المحتمل - الأهلي السعودي يتعثر بالتعادل مع الاتفاق
الجمعة، 12 سبتمبر 2025 - 23:16
كتب : FilGoal
تعادل الأهلي السعودي مع مضيفه الاتفاق بدون أهداف ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي.
التعثر هو الأول لبطل آسيا وخصم بيراميدز المحتمل في كأس إنتركونتيننتال.
وبذلك ارتفع رصيد الاتفاق والأهلي إلى 4 نقاط، في المركزين الثاني والثالث على الترتيب مؤقتا.
ويلعب بيراميدز في الدور الأول من كأس إنتركونتيننتال ضد أوكلاند. وذلك بعد تتويجه الموسم الماضي بدوري أبطال إفريقيا.
على أن يلتقي الفائز منهما مع الأهلي السعودي.
موعد مباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي.
وتقام مباراة بيراميدز ضد أوكلاند سيتي يوم 14 سبتمبر المقبل.
وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء.
وتُلعب على ملعب الدفاع الجوي.
