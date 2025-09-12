BBC: كالفن فيليبس قد يعود لقائمة مانشستر سيتي في الدربي

من المرجح أن يشهد دربي مدينة مانشستر بين سيتي ويونايتد مفاجأة بتواجد كالفن فيليبس في قائمة الجانب الأزرق من المدينة

وعاد كالفن فيليبس إلى مانشستر سيتي في الصيف بعد قضاء الموسم الماضي معارا إلى إبسويتش تاون.

وبحسب بي بي سي فإن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي قد يستدعي فيليبس إلى قائمة الفريق لمواجهة غريمه مانشستر يونايتد.

ومن المقرر أن يواجه مانشستر سيتي منافسه مانشستر يونايتد في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الرابعة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي يوم الأحد المقبل.

ويمتد تعاقد فيليبس مع مانشستر سيتي حتى عام 2028.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الـ 13 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 3 نقاط.

بينما يأتي مانشستر يونايتد في المركز التاسع برصيد 4 نقاط.