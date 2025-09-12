BBC: كالفن فيليبس قد يعود لقائمة مانشستر سيتي في الدربي
الجمعة، 12 سبتمبر 2025 - 23:14
كتب : FilGoal
من المرجح أن يشهد دربي مدينة مانشستر بين سيتي ويونايتد مفاجأة بتواجد كالفن فيليبس في قائمة الجانب الأزرق من المدينة
كالفن فيليبس
النادي : مانشستر سيتي
وعاد كالفن فيليبس إلى مانشستر سيتي في الصيف بعد قضاء الموسم الماضي معارا إلى إبسويتش تاون.
وبحسب بي بي سي فإن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي قد يستدعي فيليبس إلى قائمة الفريق لمواجهة غريمه مانشستر يونايتد.
ومن المقرر أن يواجه مانشستر سيتي منافسه مانشستر يونايتد في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الرابعة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي يوم الأحد المقبل.
ويمتد تعاقد فيليبس مع مانشستر سيتي حتى عام 2028.
ويحتل مانشستر سيتي المركز الـ 13 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 3 نقاط.
بينما يأتي مانشستر يونايتد في المركز التاسع برصيد 4 نقاط.
نرشح لكم
صنع التعادل في الوقت القاتل.. إلتشي يفسد ظهور سانشيز الأول مع إشبيلية منصة كويتية تحصل على حقوق بث الدوري الإيطالي الحياة بعد تين هاج.. باير ليفركوزن يهزم فرانكفورت بـ 9 لاعبين موندو ديبورتيفو: رابطة الدوري الإسباني تخطط لإقامة الكلاسيكو عصرا تألق جرينوود وهدف مغربي.. مارسيليا يسحق لوريان برباعية البدايات بابلو توري: رحلت من برشلونة لرغبتي في اللعب أكثر انفراجة ولكن.. تقرير يكشف آخر تطورات حالة جافي مانشستر سيتي يعلن تجديد عقد ريكو لويس