BBC: كالفن فيليبس قد يعود لقائمة مانشستر سيتي في الدربي

الجمعة، 12 سبتمبر 2025 - 23:14

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا - كالفن فيليبس

من المرجح أن يشهد دربي مدينة مانشستر بين سيتي ويونايتد مفاجأة بتواجد كالفن فيليبس في قائمة الجانب الأزرق من المدينة

وعاد كالفن فيليبس إلى مانشستر سيتي في الصيف بعد قضاء الموسم الماضي معارا إلى إبسويتش تاون.

وبحسب بي بي سي فإن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي قد يستدعي فيليبس إلى قائمة الفريق لمواجهة غريمه مانشستر يونايتد.

أخبار متعلقة:
مانشستر سيتي يعلن تجديد عقد ريكو لويس مؤتمر أموريم: أونانا؟ أعتقد أنه في بعض الأحيان تحتاج للتغيير.. وثلاثي يغيب أمام مانشستر سيتي سيتي يعلن غياب مرموش عن لقاء مانشستر يونايتد.. وتفاصيل الإصابة مانشستر سيتي يتوصل لتسوية بشأن قواعد الاستقرار المالي

ومن المقرر أن يواجه مانشستر سيتي منافسه مانشستر يونايتد في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الرابعة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي يوم الأحد المقبل.

ويمتد تعاقد فيليبس مع مانشستر سيتي حتى عام 2028.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الـ 13 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 3 نقاط.

بينما يأتي مانشستر يونايتد في المركز التاسع برصيد 4 نقاط.

مانشستر سيتي بيب جوارديولا كالفن فيليبس مانشستر يونايتد
نرشح لكم
صنع التعادل في الوقت القاتل.. إلتشي يفسد ظهور سانشيز الأول مع إشبيلية منصة كويتية تحصل على حقوق بث الدوري الإيطالي الحياة بعد تين هاج.. باير ليفركوزن يهزم فرانكفورت بـ 9 لاعبين موندو ديبورتيفو: رابطة الدوري الإسباني تخطط لإقامة الكلاسيكو عصرا تألق جرينوود وهدف مغربي.. مارسيليا يسحق لوريان برباعية البدايات بابلو توري: رحلت من برشلونة لرغبتي في اللعب أكثر انفراجة ولكن.. تقرير يكشف آخر تطورات حالة جافي مانشستر سيتي يعلن تجديد عقد ريكو لويس
أخر الأخبار
كرة يد – الأهلي والزمالك في مجموعة واحدة ببطولة إفريقيا للأندية 42 دقيقة | كرة يد
صنع التعادل في الوقت القاتل.. إلتشي يفسد ظهور سانشيز الأول مع إشبيلية 49 دقيقة | الدوري الإسباني
منصة كويتية تحصل على حقوق بث الدوري الإيطالي 57 دقيقة | الكرة الأوروبية
للمرة الأولى.. محمد الغازي حكما لمباراة إنبي ضد الأهلي ساعة | الدوري المصري
الحياة بعد تين هاج.. باير ليفركوزن يهزم فرانكفورت بـ 9 لاعبين ساعة | الكرة الأوروبية
موندو ديبورتيفو: رابطة الدوري الإسباني تخطط لإقامة الكلاسيكو عصرا ساعة | الدوري الإسباني
بحضور أبو ريدة.. منتخب مصر للشباب يختتم استعداداته قبل السفر إلى تشيلي ساعة | منتخب مصر
تألق جرينوود وهدف مغربي.. مارسيليا يسحق لوريان برباعية البدايات ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يعلن تفاصيل إصابة عمر مرموش 2 انتهت تصفيات كأس العالم - بوركينا فاسو (0)-(0) مصر 3 تشكيل مصر - هاني ضمن ثلاثي دفاعي أمام بوركينا فاسو.. وعطية وكوكا أساسيان 4 تقرير سعودي يكشف رد جوميز على عرض الأهلي
/articles/513277/bbc-كالفن-فيليبس-قد-يعود-لقائمة-مانشستر-سيتي-في-الدربي