الظهور الأول أمام الزمالك.. المصري يعلن طاقمه الجديد

الجمعة، 12 سبتمبر 2025 - 22:41

كتب : FilGoal

النادي المصري - بيان رسمي

أعلن نادي المصري الطاقم الجديد للفريق في الموسم الجاري.

ويظهر المصري بألوانه التاريخية المعتادة الخضراء.

ومن المقرر أن يظهر الطاقم الجديد للمرة الأولى في مباراة الفريق ضد الزمالك.

ويستعد المصري لمواجهة منافسه الزمالك في المباراة التي ستجمعهما في الجولة السادسة ضمن منافسات الدوري المصري.

وتوقف رصيد الزمالك عند النقطة 10 في المركز الثاني بجدول الترتيب بعد الخسارة الأخيرة أمام وادي دجلة، بفارق نقطة عن المصري المتصدر.

موعد مباراة الزمالك والمصري

ويلتقي الزمالك مع المصري يوم 13 سبتمبر المقبل.

وتقام المباراة في ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وتنطلق في تمام الثامنة مساء.

وتذاع عبر قناة أون سبورت 1.

المصري الزمالك
نرشح لكم
رسالة من الخطيب لأعضاء الجمعية العمومية في الأهلي مباشر الدوري - الزمالك (0)-(0) المصري.. إنذار لبيزيرا الحرس يعود لتحقيق الانتصارات ويكبد الجونة أول هزائمه في 90+7.. شباك الغزل تهتز لأول مرة في الموسم بتعادل قاتل ضد المقاولون العرب تشكيل الزمالك - إسماعيل وكايد يعوضان غياب الونش وبانزا ضد المصري الأهلي: إشراف قضائي كامل على الجمعية العمومية تشكيل المصري – هداف الدوري أساسي أمام الزمالك.. وثنائي المنتخب على الدكة أحمد عادل عبد المنعم: الأهلي لا يحتاج لحارس جديد.. وهذه حقيقة مفاوضات عودتي
أخر الأخبار
أساسي لأول مرة.. أكرم توفيق يشارك في فوز الشمال على العربي وتصدر الدوري القطر 43 ثاتيه | المحترفون
رسالة من الخطيب لأعضاء الجمعية العمومية في الأهلي 15 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري - الزمالك (0)-(0) المصري.. إنذار لبيزيرا 44 دقيقة | الدوري المصري
الأكثر فوزا على سوسييداد في أنويتا.. ريال مدريد بالعلامة الكاملة بـ 10 لاعبين 59 دقيقة | الكرة الأوروبية
الحرس يعود لتحقيق الانتصارات ويكبد الجونة أول هزائمه ساعة | الدوري المصري
كأس إنتركونتيننتال – مدرب أوكلاند: أعلى صعوبة مواجهة بيراميدز ساعة | كأس العالم للأندية
في 90+7.. شباك الغزل تهتز لأول مرة في الموسم بتعادل قاتل ضد المقاولون العرب ساعة | الدوري المصري
بهدف الوافد الجديد.. نيوكاسل يحقق أول انتصاراته في الدوري الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يعلن تفاصيل إصابة عمر مرموش 2 انتهت تصفيات كأس العالم - بوركينا فاسو (0)-(0) مصر 3 تشكيل مصر - هاني ضمن ثلاثي دفاعي أمام بوركينا فاسو.. وعطية وكوكا أساسيان 4 في الجول يكشف سبب غياب شيكو بانزا عن قائمة الزمالك أمام المصري
/articles/513274/الظهور-الأول-أمام-الزمالك-المصري-يعلن-طاقمه-الجديد