الظهور الأول أمام الزمالك.. المصري يعلن زيه الجديد

أعلن نادي المصري الزي الجديد للفريق في الموسم الجاري.

ويظهر المصري بألوانه التاريخية المعتادة الخضراء.

ومن المقرر أن يظهر الزي الجديد للمرة الأولى في مباراة الفريق ضد الزمالك.

يليق بالنسور 🦅 ⁰إليكم الزي الرسمي للنادي المصري 25 / 26💚 Perfect for the Eagles 🦅 ⁰Here’s the official kit of Al-Masry Club for the 25/26 season 💚#almasrysc pic.twitter.com/fI7r9BW734 — Al-Masry SC (@AlMasrySC) September 12, 2025

ويستعد المصري لمواجهة منافسه الزمالك في المباراة التي ستجمعهما في الجولة السادسة ضمن منافسات الدوري المصري.

وتوقف رصيد الزمالك عند النقطة 10 في المركز الثاني بجدول الترتيب بعد الخسارة الأخيرة أمام وادي دجلة، بفارق نقطة عن المصري المتصدر.

موعد مباراة الزمالك والمصري

ويلتقي الزمالك مع المصري يوم 13 سبتمبر المقبل.

وتقام المباراة في ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وتنطلق في تمام الثامنة مساء.

وتذاع عبر قناة أون سبورت 1.