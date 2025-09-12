يويفا يحسم موقف فليك من مباراة برشلونة ونيوكاسل

الجمعة، 12 سبتمبر 2025 - 22:40

كتب : FilGoal

هانز فليك مدرب برشلونة

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قبول استئناف برشلونة بشأن عقوبة إيقاف مدربه هانزي فليك.

وبذلك يتم وقف تنفيذ العقوبة لمدة عام.

وبناء عليه، سيتواجد فليك يوم الخميس مع برشلونة في المباراة الأولى أمام نيوكاسل يونايتد.

وتعود العقوبات إلى مباراة إنتر ضد برشلونة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وجاءت العقوبات كالتالي:

إيقاف فليك ومساعده لمباراة واحدة في دوري أبطال أوروبا وتغريمهما 20 ألف يورو لانتهاك قواعد السلوك اللائق.

تغريم لامين يامال وروبرت ليفاندوفسكي ثنائي الفريق 5 آلاف يورو لعدم احترام قواعد فحص المنشطات والالتزام بتعليمات مسؤول فحص المنشطات ولم يتوجه مباشرة إلى مركز الفحص كما تقتضي القوانين.

تعرض برشلونة لغرامة قدرها 5250 يورو لإلقاء المقذوفات و2500 يورو لإشعال الألعاب النارية.

وخسر برشلونة في الباراتين الذهاب والإياب بمجموع 7-6.

وتأهل إنتر إلى نهائي البطولة وواجه باريس سان جيرمان وخسر بخمسة أهداف دون رد.

