في الجول يكشف سبب غياب شيكو بانزا عن قائمة الزمالك أمام المصري

يغيب الأنجولي شيكو بانزا عن قائمة الزمالك لمواجهة المصري في الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

وعلم FilGoal.com أن غياب الذي نتج عن تأخره في العودة إلى القاهرة نتيجة ظروف عائلية.

هذه الظروف تسببت في عدم انتظامه في تدريبات الفريق في موعده، وتم تطبيق اللائحة عليه.

وبناء عليه فضل المدير الفني يانيك فيريرا استبعاده من مواجهة المصري لحين وصوله بالمعدلات البدنية لزملائه.

وتوقف رصيد الزمالك عند النقطة 10 في المركز الثاني بجدول الترتيب بعد الخسارة الأخيرة أمام وادي دجلة، بفارق نقطة عن المصري المتصدر.

موعد مباراة الزمالك والمصري

ويلتقي الزمالك مع المصري يوم 13 سبتمبر المقبل.

وتقام المباراة في ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وتنطلق في تمام الثامنة مساء.

وتذاع عبر قناة أون سبورت 1.