قائمة الزمالك - عودة الجزيري وغياب بانزا أمام المصري

عاد سيف الجزيري لقائمة الزمالك في مواجهة المصري في قمة الجولة السادسة من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان على استاد برج العرب غدا السبت في الثامنة مساءً.

وتواجد الدولي التونسي في قائمة الزمالك بعدما قدم اعتذارًا رسميًا للجهاز الفني بقيادة يانيك فيريرا ولزملائه عما بدر منه خلال الفترة الماضية.

وشهدت القائمة انضمام بارون أوشينج الوافد الجديد الذي أعلن الزمالك التعاقد معه أمس الخميس.

ويغيب محمد عواد وشيكو بانزا ومحمد شحاتة وأحمد ربيع عن قائمة الأبيض، فيما عاد عبد الحميد معالي لقائمة الزمالك من جديد.

ويغيب محمود حمدي "الونش" بسبب إيقافه 3 مباريات عقب تعرضه للطرد ضد وادي دجلة.

وجاءت قائمة الزمالك

حراسة المرمى: محمد صبحي - مهدي سليمان - محمود الشناوي.

الدفاع: عمر جابر - بارون أوشينج - حسام عبد المجيد - محمد إسماعيل - صلاح مصدق - محمود بنتايك - أحمد فتوح.

الوسط: نبيل عماد - أحمد حمدي- عبد الله السعيد - ناصر ماهر - عبد الحميد معالي - خوان بيزيرا - آدم كايد.

الهجوم: عدي الدباغ - ناصر منسي - عمرو ناصر - أحمد شريف - سيف الجزيري.

وتوقف رصيد الزمالك عند النقطة 10 في المركز الثاني بجدول الترتيب بفارق نقطة عن المصري المتصدر.

موعد مباراة الزمالك والمصري

ويلتقي الزمالك مع المصري يوم 13 سبتمبر المقبل.

وتقام المباراة في ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وتنطلق في تمام الثامنة مساء.

وتذاع عبر قناة أون سبورت 1.