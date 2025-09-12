كأس إنتركونتينيتال - وصول بعثة أوكلاند سيتي إلى مصر استعدادا للقاء بيراميدز

الجمعة، 12 سبتمبر 2025 - 21:46

كتب : FilGoal

بعثة أوكلاند سيتي في مصر

وصلت بعثة أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا إلى مصر استعدادا لمواجهة بيراميدز في كأس إنتركونتيننتال.

ووصلت بعثة الفريق النيوزيلندي إلى مصر قبل 48 ساعة على اللقاء المرتقب.

وفي حال فاز بيراميدز على أوكلاند سيواجه أهلي جدة السعودي بطل آسيا يوم 23 سبتمبر الجاري في ملعب الإنماء في المملكة العربية السعودية على كأس آسيا إفريقيا المحيط الهادي، والفائز من تلك المباراة سيتأهل لنصف النهائي في انتظار بطل قارتي أمريكا الجنوبية والشمالية.

موعد مباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي.

وتقام مباراة بيراميدز ضد أوكلاند سيتي يوم 14 سبتمبر المقبل.

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء.

وتُلعب على ملعب الدفاع الجوي.

واستعد أوكلاند سيتي لمواجهة بيراميدز بلقاء ودي انتهى بالخسارة 1-0 أمام يونايتد أف سي الإماراتي الذي يدربه أندريا بيرلو أسطورة منتخب إيطاليا.

فيما فاز بيراميدز في آخر ودياته استعدادا للقاء بالفوز على منتخب مصر للشباب بنتيجة 2-1.

وسبق أن التقى أوكلاند سيتي مع الأهلي من قبل في كأس العالم للأندية 2006 وفاز الأهلي 2-0 و2022 وفاز الأهلي 3-0.

