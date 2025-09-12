ممدوح عيد: ما حققناه لا يقلل من منافسي بيراميدز.. وكأس إنتركونتينيتال فرصة تاريخية لنا

وصف ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لـ بيراميدز مشاركة الفريق في كأس إنتركونتينيتال بـ "الفرصة التاريخية" خلال حواره مع موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

ويلتقي بيراميدز مع أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا في كأس إنتركونتيننتال في التاسعة من مساء يوم 14 سبتمبر الجاري على استاد الدفاع الجوي.

وقال ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لـ بيراميدز عبر موقع فيفا: "فخور للغاية بما تحقق من إنجاز، ونشعر بسعادة غامرة نظير ما بذلناه من جهد وعمل دؤوب في سبيل الوصول إليه. لقد كان ثمرة اجتهادنا وتفانينا، ونحمد الله على أن كلّل هذه المسيرة بالنجاح الذي نستحقه عن جدارة".

ورد على هل هذا الإنجاز يعيد تشكيل خريطة كرة القدم المصرية خارج إطار الأهلي والزمالك؟ قائلا: "الإنجاز الذي تحقق لا يقلل مطلقا من قيمة منافسي بيراميدز، لكن كرة القدم المصرية، وبكل تأكيد، تستحق وجود أكثر من فريقين أو ثلاثة في دائرة المنافسة المستمرة".

وأوضح "إنجاز بيراميدز تتويجا لجهود المنظومة الكروية بأكملها في مصر، فبفضل وجود منافسين أقوياء، أصبح بيراميدز أكثر قوة. وكلما ازدادت الأندية المصرية قوة وتنافسية، انعكس ذلك إيجابا على تطور كرة القدم المصرية ومنتخباتها، وكذلك على بيراميدز الذي يواصل تطوره مع كل مرحلة، ويزداد قوة مع قوة منافسيه".

وقال عن مواجهة أوكلاند سيتي المنتظرة: "المشاركة في كأس إنتركونتينيتال فرصة كبيرة للغاية لـ بيراميدز، بل فرصة تاريخية للتواجد في بطولة بهذا المستوى والتنظيم. ونأمل أن نحقق أقصى استفادة ممكنة، وأن نصل إلى أبعد نقطة ممكنة، وأن نشعر بالفخر بما سيتحقّق خلالها، لتكون هذه المشاركة بداية التحضير للمشاركة في الحدث الأكبر، بطولة كأس العالم للأندية 2029، التي نسعى من خلالها لتحقيق نتائج تاريخية".

وأبرز ما تعنيه مواجهة بطل أوقيانوسيا لنادي بيراميدز قائلا: "مواجهة أوكلاند سيتي هي المباراة الرسمية الأولى في تاريخ بيراميدز أمام نادٍ من خارج إفريقيا وهي بلا شك مباراة بالغة الأهمية في مسار تطور النادي ونموه. وتمثل هذه المواجهة فرصة للتعلم واكتساب الخبرة، لكنها في الوقت نفسه تُحمّلنا مسؤولية كبيرة كممثلين لمصر والقارة، لتقديم أفضل صورة ممكنة في بطولة كبرى تضم جميع أبطال القارات".

وأكمل "شخصيًا أمتلك إيمانًا كبيرًا بلاعبي بيراميدز وجميع أعضاء الفريق، وبقدرتهم على تحقيق ومواصلة الإنجازات والبطولات. جميعنا نتمتع بثقة كبيرة وإصرار على تقديم شيء مختلف، والوصول إلى أبعد نقطة ممكنة في البطولة. وكفريق، نضع دائمًا نصب أعيننا هدف الفوز بكل بطولة نشارك فيها، لكننا نتعامل مع كل بطولة بتواضع، ونتقدم خطوة بخطوة؛ فمع إنهاء كل مرحلة وتحقيق أهدافها، ننتقل إلى المرحلة التالية، حتى نصل في النهاية إلى تحقيق جميع طموحاتنا مستقبلًا".

وأشاد بالجهاز الفني بقيادة كرونوسلاف يورتشيتش قائلا: "لدينا جهاز فني محترف، يتميّز بالأمانة والإخلاص وحب العمل، وتصدر عن المدير الفني دائمًا قرارات مبنية على أسباب صحيحة. كما يملك القدرة على تحقيق التجانس بين أفراد الفريق. والمنظومة بأكملها تعمل بشكلٍ رائع، ونحن سعداء بالتعاون معه. هناك توافق كامل بين الإدارة والجهاز الفني واللاعبين وكافة عناصر منظومة العمل، وهو ما ساهم في تحقيق لقب كبير بحجم دوري أبطال إفريقيا في النهاية".

ورد على الانتقادات التي وُجهت للنادي كونه "بلا تاريخ" قائلا: "هدفنا الدائم هو تحسين ما وصلنا إليه، وسنواصل التطور والتحسّن في المستقبل. وننظر إلى الانتقادات البنّاءة باعتبارها فرصة لتحسين المسار، ونتعامل معها بجدية. أما الحديث عن أن نادي بيراميدز بلا تاريخ، فهو في حقيقته ليس نقدًا موضوعيًا، بل محاولة للتقليل من نادٍ لا يزال في سنواته الأولى، ويشارك في دوري الأبطال للمرة الثالثة فقط. هذا يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح، لأن مثل هذه المحاولات تهدف إلى تثبيط العزيمة وصرف الانتباه عن تحقيق أهدافنا، وهو ما لم ولن يحدث".

وشدد " أصبحنا أبطالًا لقارة إفريقيا، وكتبنا لأنفسنا تاريخًا جديدًا من الباب الكبير للقارة السمراء، وهو ما سنواصل كتابته من خلال مشاركتنا في كأس العالم للأندية. فنحن نبني تاريخنا بأيدينا".

وأتم "التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا يضع علينا عبئًا كبيرًا، لأن الأندية ستواجهنا باعتبارنا حامل اللقب، ولابد أن نظهر قوتنا دائمًا أمام الجميع، كوننا البطل الذي يجب عليه الحفاظ على لقبه، مهما بلغت قوة المنافسة. وهذا بالفعل هو هدفنا: تحقيق اللقب مجددًا".

وفي حال فاز بيراميدز على أوكلاند سيواجه أهلي جدة السعودي بطل آسيا يوم 23 سبتمبر الجاري في ملعب الإنماء في المملكة العربية السعودية على كأس آسيا إفريقيا المحيط الهادي، والفائز من تلك المباراة سيتأهل لنصف النهائي في انتظار بطل قارتي أمريكا الجنوبية والشمالية.