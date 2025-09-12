مباشر الدوري المصري - زد (1)-(0) الإسماعيلي.. جووول أووول
الجمعة، 12 سبتمبر 2025 - 19:54
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة زد ضد الإسماعيلي في الجولة السادسة من الدوري المصري.
ويبدأ اللقاء في الثامنة مساءً على استاد القاهرة.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــا.
_
ق 52: جووول محمود صابر يسجل الأول لزد بعد عرضية وتسديدة على الطائر أسكنها في الشباك.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 27: ضربة مقصية من إريك تراوري يتصدى لها الحارس ببراعة
ق 4: الحارس يتصدى لانفراد أحمد عاطف
بداية اللقاء
