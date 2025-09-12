انتهت الدوري المصري - فاركو (0)-(0) الاتحاد السكندري

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فاركو ضد الاتحاد السكندري في الجولة السادسة من الدوري المصري.

ويحتل فاركو المركز الـ 21 في جدول ترتيب الدوري برصيد نقطة واحدة.

بينما يأتي الاتحاد السكندري في المركز الـ 18 برصيد 4 نقاط.

انتهت

ق 90+8: تسديدة قوية على الطائر من أحمد فؤاد تصدى لها سليمان ببراعة.

ق 80: إلغاء الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو بسبب خطأ على مدافع الاتحاد.

ق 78: جووول جابر كامل بعد تسديدة من داخل منطقة الـ 6 ياردات.

ق 74: تسديدة قوية من أحمد فؤاد لاعب فاركو من خارج منطقة الجزاء تصدى لها صبحي سليمان.

ق 48: تسديدة من محمد فخري لاعب فاركو من ركلة حرة تصدى لها صبحي سليمان حارس مرمى الاتحاد السكندري.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 45+3: كريم الطيب يهدر فرصة هدف محقق أمام المرمى بعد عرضية متوسطة الارتفاع حاول الطيب أن يسدد الكرة لكنها ذهبت للخلف.

مباراة متوازنة

انطلاق المباراة

بداية المباراة بعد قليل