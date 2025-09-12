انتهت الدوري المصري - فاركو (0)-(0) الاتحاد السكندري

الجمعة، 12 سبتمبر 2025 - 19:50

كتب : FilGoal

جون إيبوكا - الاتحاد السكندري

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فاركو ضد الاتحاد السكندري في الجولة السادسة من الدوري المصري.

ويحتل فاركو المركز الـ 21 في جدول ترتيب الدوري برصيد نقطة واحدة.

بينما يأتي الاتحاد السكندري في المركز الـ 18 برصيد 4 نقاط.

أخبار متعلقة:
تقرير تركي: بشكتاش يتقدم بعرض رسمي لضم تروسارد تقرير تركي: جالاتاسراي يقترب من ضم جوندوجان تقرير تركي: بشكتاش في مفاوضات متقدمة مع ماني مؤتمر فيريرا: سعيد بعدد الفرص ضد فاركو.. وباريس سان جيرمان فاز 1-0 وكان الأفضل

لمتابعة المباراة من هنا

----------------------------------------------------------

انتهت

ق 90+8: تسديدة قوية على الطائر من أحمد فؤاد تصدى لها سليمان ببراعة.

ق 80: إلغاء الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو بسبب خطأ على مدافع الاتحاد.

ق 78: جووول جابر كامل بعد تسديدة من داخل منطقة الـ 6 ياردات.

ق 74: تسديدة قوية من أحمد فؤاد لاعب فاركو من خارج منطقة الجزاء تصدى لها صبحي سليمان.

ق 48: تسديدة من محمد فخري لاعب فاركو من ركلة حرة تصدى لها صبحي سليمان حارس مرمى الاتحاد السكندري.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 45+3: كريم الطيب يهدر فرصة هدف محقق أمام المرمى بعد عرضية متوسطة الارتفاع حاول الطيب أن يسدد الكرة لكنها ذهبت للخلف.

مباراة متوازنة

انطلاق المباراة

بداية المباراة بعد قليل

الاتحاد السكندري فاركو الدوري المصري
نرشح لكم
بيبو: أهدرنا 3 فرص محققين للتهديف ضد الإسماعيلي الظهور الأول أمام الزمالك.. المصري يعلن زيه الجديد يويفا يحسم موقف فليك من مباراة برشلونة ونيوكاسل في الجول يكشف سبب غياب شيكو بانزا عن قائمة الزمالك أمام المصري قائمة الزمالك - عودة الجزيري وغياب بانزا أمام المصري صابر يعزز تفوق زد على الإسماعيلي بهدف في استاد القاهرة التعادل الأول تاريخيا.. فاركو يتعادل مع الاتحاد السكندري كأس إنتركونتينيتال - وصول بعثة أوكلاند سيتي إلى مصر استعدادا للقاء بيراميدز
أخر الأخبار
دوري المحترفين - فوز لافيينا وتعادل أسوان مع وي 6 دقيقة | القسم الثاني
6 أهداف وطردان.. الاتحاد السعودي يهزم الفتح 30 دقيقة | سعودي في الجول
منافس بيراميدز المحتمل - الأهلي السعودي يتعثر بالتعادل مع الاتفاق 35 دقيقة | سعودي في الجول
BBC: كالفن فيليبس قد يعود لقائمة مانشستر سيتي في الدربي 37 دقيقة | الكرة الأوروبية
بيبو: أهدرنا 3 فرص محققين للتهديف ضد الإسماعيلي 55 دقيقة | الدوري المصري
انفراجة ولكن.. تقرير يكشف آخر تطورات حالة جافي ساعة | الدوري الإسباني
الظهور الأول أمام الزمالك.. المصري يعلن زيه الجديد ساعة | الدوري المصري
يويفا يحسم موقف فليك من مباراة برشلونة ونيوكاسل ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يعلن تفاصيل إصابة عمر مرموش 2 مصدر مقرب من زيزو يكشف لـ في الجول حقيقة غضبه بعد استبداله أمام إثيوبيا 3 انتهت تصفيات كأس العالم - بوركينا فاسو (0)-(0) مصر 4 تشكيل مصر - هاني ضمن ثلاثي دفاعي أمام بوركينا فاسو.. وعطية وكوكا أساسيان
/articles/513260/انتهت-الدوري-المصري-فاركو-0-0-الاتحاد-السكندري