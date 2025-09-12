قائمة ريال مدريد - استبعاد روديجر والرباعي المصاب ضد ريال سوسيداد

الجمعة، 12 سبتمبر 2025 - 19:41

كتب : FilGoal

أنطونيو روديجر - ريال مدريد

أعلن تشابي ألونسو المدير الفني لريال مدريد قائمة الفريق المستدعاه لمباراة ريال سوسيداد.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة منافسه ريال سوسيداد في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الرابعة ضمن منافسات الدوري الإسباني السبت المقبل.

وتم استبعاد الألماني أنطونيو روديجر من القائمة دون الكشف عن السبب حتى الآن.

أخبار متعلقة:
حارس ريال مدريد وإسبانيول السابق.. الفتح السعودي يعلن ضم باتشيكو ماركا: ريال مدريد يواصل رفض حضور ممثليه في حفل الكرة الذهبية ألابا: هدفي المشاركة مع ريال مدريد.. وهذه رسالتي إلى تشابي ألونسو تقرير: ليفربول رفض التفاوض مع ريال مدريد بشأن كوناتي

بينما لم ينضم جود بيلينجهام وإدواردو كامافينجا وفيرلاند ميندي وإندريك بسبب الإصابة.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا – أندري لونين – سيرجيو ميستري

الدفاع: داني كارباخال – إيدير ميليتاو – ديفيد ألابا – ترينت ألكسندر أرنولد – راؤول أسينسيو – ألفارو كاريراس – فرانس جارسيا – دين هاوسن

الوسط: فيديريكو فالفيردي – أوريلين تشواميني – أردا جولر – داني سيبايوس

الهجوم: فينيسيوس جونيور – كيليان مبابي – رودريجو – جونزالو جارسيا – براهيم دياز – فرانكو ماستانتونو

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 9 نقاط بالتساوي مع أتلتيك بلباو.

بينما يأتي ريال سوسيداد في المركز الـ 16 برصيد نقطتين.

ريال مدريد تشابي ألونسو ريال سوسيداد أنطونيو روديجر
نرشح لكم
مانشستر سيتي يعلن تجديد عقد ريكو لويس بعد تصريح جوارديولا.. مرموش يغيب عن 7 مباريات حتى توقف أكتوبر الدولي الكشف عن المدة المحتملة لغياب روديجر ريال مدريد يوضح إصابة روديجر  أرتيتا: ليفربول الأقوى في الدوري الإنجليزي بلا شك ماركا: الأرجنتين ترغب في ضم ماستانتونو لخوض كأس العالم للشباب مؤتمر ألونسو: مبابي وفينيسيوس ورودريجو يمكنهم اللعب معا.. والدربي ليس اختبارا مؤتمر جوارديولا: لن أطلب من دوناروما تكرار ما فعله إيدرسون.. وسأفضل هالاند دائما على أي لاعب
أخر الأخبار
كأس إنتركونتينيتال - وصول بعثة أوكلاند سيتي إلى مصر استعدادا للقاء بيراميدز 18 دقيقة | كأس العالم للأندية
مانشستر سيتي يعلن تجديد عقد ريكو لويس 30 دقيقة | الكرة الأوروبية
ممدوح عيد: ما حققناه لا يقلل من منافسي بيراميدز.. وكأس إنتركونتينيتال فرصة تاريخية لنا 38 دقيقة | كأس العالم للأندية
مدرب البنك الأهلي: نهدي الفوز على بتروجت لـ طارق مصطفى وجهازه 56 دقيقة | الدوري المصري
بعد تصريح جوارديولا.. مرموش يغيب عن 7 مباريات حتى توقف أكتوبر الدولي ساعة | الدوري الإنجليزي
الكشف عن المدة المحتملة لغياب روديجر ساعة | الكرة الأوروبية
ريال مدريد يوضح إصابة روديجر ساعة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري المصري - زد (1)-(0) الإسماعيلي.. تسديدة على الطائر تعلو العارضة 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يعلن تفاصيل إصابة عمر مرموش 2 مصدر مقرب من زيزو يكشف لـ في الجول حقيقة غضبه بعد استبداله أمام إثيوبيا 3 انتهت تصفيات كأس العالم - بوركينا فاسو (0)-(0) مصر 4 تشكيل مصر - هاني ضمن ثلاثي دفاعي أمام بوركينا فاسو.. وعطية وكوكا أساسيان
/articles/513259/قائمة-ريال-مدريد-استبعاد-روديجر-والرباعي-المصاب-ضد-ريال-سوسيداد