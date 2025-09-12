قائمة ريال مدريد - استبعاد روديجر والرباعي المصاب ضد ريال سوسيداد

أعلن تشابي ألونسو المدير الفني لريال مدريد قائمة الفريق المستدعاه لمباراة ريال سوسيداد.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة منافسه ريال سوسيداد في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الرابعة ضمن منافسات الدوري الإسباني السبت المقبل.

وتم استبعاد الألماني أنطونيو روديجر من القائمة دون الكشف عن السبب حتى الآن.

بينما لم ينضم جود بيلينجهام وإدواردو كامافينجا وفيرلاند ميندي وإندريك بسبب الإصابة.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا – أندري لونين – سيرجيو ميستري

الدفاع: داني كارباخال – إيدير ميليتاو – ديفيد ألابا – ترينت ألكسندر أرنولد – راؤول أسينسيو – ألفارو كاريراس – فرانس جارسيا – دين هاوسن

الوسط: فيديريكو فالفيردي – أوريلين تشواميني – أردا جولر – داني سيبايوس

الهجوم: فينيسيوس جونيور – كيليان مبابي – رودريجو – جونزالو جارسيا – براهيم دياز – فرانكو ماستانتونو

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 9 نقاط بالتساوي مع أتلتيك بلباو.

بينما يأتي ريال سوسيداد في المركز الـ 16 برصيد نقطتين.