ثلاثية في اللقاء الأول.. الرمادي يعيد البنك للانتصارات على حساب بتروجت

الجمعة، 12 سبتمبر 2025 - 19:20

كتب : FilGoal

تقرير المباراة

حقق البنك الأهلي أول فوز له في الموسم الجاري بالتفوق على بتروجت بنتيجة 3-0 في أول مباراة تحت قيادة أيمن الرمادي.

وحل البنك ضيفا على بتروجت في افتتاح الجولة 6 من الدوري المصري على استاد بتروسبورت.

سجل ثلاثية البنك كل من مصطفى الزناري وأحمد أمين قفة ومحمود عماد.

ويعد ذلك أول فوز للبنك بعد 4 تعادلات وهزيمة في أول 5 جولات تحت قيادة طارق مصطفى.

ويخوض الرمادي رابع تجاربه في الدوري المصري بعد أسوان وسيراميكا كليوباترا والزمالك، والآن البنك الأهلي.

الفوز رفع رصيد البنك لـ 7 نقاط في المركز الثامن، فيما تكبد بتروجت أول خسارة هذا الموسم وتوقف رصيده عند 9 نقاط في المركز الرابع.

يذكر أن ذلك أول فوز للبنك الأهلي على بتروجت في الدوري المصري على الإطلاق بعد فوز لبتروجت وتعادل بينهما حدثا في الموسم الماضي.

وصف المباراة

كاد البنك أن يتقدم في الثواني الأولى من اللقاء، لكن الدفاع تدخل في اللحظة المناسبة أمام أحمد النادري في الثانية 40 ومنع الهدف الأول المبكر.

وفي الدقيقة 9 كادت تسديدة مباغتة ارتطمت برأس عمرو الجزار أن تسكن شباك عبد العزيز البلعوطي لكن الكرة تهادت بجوار القائم الأيسر.

ظل التعادل السلبي سائدا وحاول مصطفى شلبي كسره في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول لكن تسديدته من ركلة حرة مباشرة مرت بجوار القائم.

وفي الشوط الثاني ومن عرضية متقنة من إسحاق يعقوب أودعها مصطفى الزناري برأسية بعدما ارتقى أعلى من الجميع وسجل في الدقيقة 56 أول أهداف اللقاء.

وفي الدقيقة 80 حوّل أحمد أمين "قفة" عرضية مصطفى شلبي في الشباك ليضاعف التقدم.

وبعد 4 دقائق عزز محمود عماد النتيجة بتسديدة أرضية رائعة على يسار الحارس لتصبح النتيجة 3-0، لتنتهي المباراة بثلاثية في أولى مباريات الرمادي مع البنك.

