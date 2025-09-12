خبر في الجول – استبعاد شحاتة وربيع من مواجهة الزمالك ضد المصري

قرر يانيك فيريرا المدير الفني للزمالك استبعاد الثنائي محمد شحاتة وأحمد ربيع من مواجهة المصري.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الثنائي شحاتة وربيع خارج حسابات المدرب البلجيكي لمباراة المصري للإصابة.

ويعتبر شحاتة في المراحل الأخيرة من التأهيل من الإصابة بينما ربيع في مرحلة التجهيز للعودة للتدريبات.

ويلتقي الزمالك والمصري الثامنة مساء السبت على استاد برج العرب في الجولة السادسة من مسابقة الدوري.

ويحتل المصري صدارة الدوري برصيد 11 نقطة ويلاحقه الزمالك في المركز الثاني بـ10 نقاط.

وأسندت لجنة الحكام المباراة للحكم محمود ناجي، ويعاونه سامي هلهل، ومحمد مجدي سليمان، وأحمد عبد الله حكما رابعا.

وعلى تقنية الفيديو يتواجد الحكم أحمد الغندور، ويعاونه أحمد جمال.