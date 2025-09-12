ماركا: الأرجنتين ترغب في ضم ماستانتونو لخوض كأس العالم للشباب

الجمعة، 12 سبتمبر 2025 - 18:40

كتب : FilGoal

فرانكو ماستانتونو - ليونيل ميسي - الأرجنتين

يرغب منتخب الأرجنتين في ضم فرانكو ماستانتونو لاعب ريال مدريد لخوض بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عاما.

وستقام البطولة في الفترة من 27 سبتمبر وحتى 20 أكتوبر المقبل.

وتستضيف تشيلي البطولة.

أخبار متعلقة:
حارس ريال مدريد وإسبانيول السابق.. الفتح السعودي يعلن ضم باتشيكو ماركا: ريال مدريد يواصل رفض حضور ممثليه في حفل الكرة الذهبية ألابا: هدفي المشاركة مع ريال مدريد.. وهذه رسالتي إلى تشابي ألونسو مؤتمر ألونسو: مبابي وفينيسيوس ورودريجو يمكنهم اللعب معا.. والدربي ليس اختبارا

وبحسب صحيفة ماركا فإن الأرجنتين ستطلب ضم اللاعب المنضم حديثا لريال مدريد.

وأفادت الصحيفة أن ريال مدريد لم يقرر بعد السماح للاعبه المشاركة في كأس العالم للشباب.

وفي حال وصول الأرجنتين إلى النهائي، سيغيب اللاعب البالغ من العمر 18 عاما عن 7 مباريات مع ريال مدريد.

وكان تشابي ألونسو المدير الفني لريال مدريد قد تحدث عن الأمر خلال مؤتمر صحفي قائلا: "إذا كان الأمر بيدنا سيبقى معنا".

ويستعد ريال مدريد ويستعد ريال مدريد لمواجهة منافسه ريال سوسيداد في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الرابعة ضمن منافسات الدوري الإسباني السبت المقبل.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 9 نقاط بالتساوي مع أتلتيك بلباو.

بينما يأتي ريال سوسيداد في المركز الـ 16 برصيد نقطتين.

ريال مدريد فرانكو ماستانتونو كأس العالم للشباب
نرشح لكم
قائمة ريال مدريد - استبعاد روديجر والرباعي المصاب ضد ريال سوسيداد  أرتيتا: ليفربول الأقوى في الدوري الإنجليزي بلا شك مؤتمر ألونسو: مبابي وفينيسيوس ورودريجو يمكنهم اللعب معا.. والدربي ليس اختبارا مؤتمر جوارديولا: لن أطلب من دوناروما تكرار ما فعله إيدرسون.. وسأفضل هالاند دائما على أي لاعب مؤتمر أموريم: أونانا؟ أعتقد أنه في بعض الأحيان تحتاج للتغيير.. وثلاثي يغيب أمام مانشستر سيتي جوارديولا يكشف الموعد المحتمل لتعافي مرموش من الإصابة تشيلسي يعلن ضم مهاجم ستراسبورج بدءا من 2026 تقرير: الكشف عن قيمة انتقال لابورت إلى بلباو
أخر الأخبار
مباشر الدوري المصري - زد (0)-(0) الإسماعيلي.. الحارس يمنع الأول 12 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري المصري - فاركو (0)-(0) الاتحاد السكندري.. انطلاق المباراة 16 دقيقة | الدوري المصري
قائمة ريال مدريد - استبعاد روديجر والرباعي المصاب ضد ريال سوسيداد 24 دقيقة | الكرة الأوروبية
 أرتيتا: ليفربول الأقوى في الدوري الإنجليزي بلا شك 38 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ثلاثية في اللقاء الأول.. الرمادي يعيد البنك للانتصارات على حساب بتروجت 46 دقيقة | الدوري المصري
دوري أبطال إفريقيا - طاقم تحكيم مصري في لقاء نواذيبو وبطل غينيا الاستوائية ساعة | الكرة الإفريقية
خبر في الجول – استبعاد شحاتة وربيع من مواجهة الزمالك ضد المصري ساعة | الدوري المصري
ماركا: الأرجنتين ترغب في ضم ماستانتونو لخوض كأس العالم للشباب ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يعلن تفاصيل إصابة عمر مرموش 2 مصدر مقرب من زيزو يكشف لـ في الجول حقيقة غضبه بعد استبداله أمام إثيوبيا 3 انتهت تصفيات كأس العالم - بوركينا فاسو (0)-(0) مصر 4 تشكيل مصر - هاني ضمن ثلاثي دفاعي أمام بوركينا فاسو.. وعطية وكوكا أساسيان
/articles/513254/ماركا-الأرجنتين-ترغب-في-ضم-ماستانتونو-لخوض-كأس-العالم-للشباب