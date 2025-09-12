ماركا: الأرجنتين ترغب في ضم ماستانتونو لخوض كأس العالم للشباب

يرغب منتخب الأرجنتين في ضم فرانكو ماستانتونو لاعب ريال مدريد لخوض بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عاما.

فرانكو ماستانتونو النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وستقام البطولة في الفترة من 27 سبتمبر وحتى 20 أكتوبر المقبل.

وتستضيف تشيلي البطولة.

وبحسب صحيفة ماركا فإن الأرجنتين ستطلب ضم اللاعب المنضم حديثا لريال مدريد.

وأفادت الصحيفة أن ريال مدريد لم يقرر بعد السماح للاعبه المشاركة في كأس العالم للشباب.

وفي حال وصول الأرجنتين إلى النهائي، سيغيب اللاعب البالغ من العمر 18 عاما عن 7 مباريات مع ريال مدريد.

وكان تشابي ألونسو المدير الفني لريال مدريد قد تحدث عن الأمر خلال مؤتمر صحفي قائلا: "إذا كان الأمر بيدنا سيبقى معنا".

ويستعد ريال مدريد لمواجهة منافسه ريال سوسيداد في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الرابعة ضمن منافسات الدوري الإسباني السبت المقبل.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 9 نقاط بالتساوي مع أتلتيك بلباو.

بينما يأتي ريال سوسيداد في المركز الـ 16 برصيد نقطتين.